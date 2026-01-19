Merc: Pokušaću da ubijedim SAD da odustanu od Grenlanda

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da će pokušati da ubijedi SAD da odustanu od ambicija prema Grenlandu.

On takođe ističe da, iako dijeli američku „dugoročnu“ zabrinutost zbog bezbjednosti Arktika, ne može da ignoriše činjenicu da su SAD nekada imale „preko 30.000“ vojnika na Grenlandu, a sada ih imaju „manje od 200“, pa „čak ni sopstvena američka analiza prijetnje nije toliko dramatična koliko se prikazuje“.

On dodaje da to ne znači da situacija u budućnosti ne bi mogla da eskalira iznenada, te je važno da evropski saveznici u NATO učine više za zaštitu regiona, koji će „sigurno“ dobijati više pažnje u narednim godinama.