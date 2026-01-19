Logo
Large banner

Merc: Pokušaću da ubijedim SAD da odustanu od Grenlanda

Izvor:

SRNA

19.01.2026

15:46

Komentari:

0
Мерц: Покушаћу да убиједим САД да одустану од Гренланда
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da će pokušati da ubijedi SAD da odustanu od ambicija prema Grenlandu.

On takođe ističe da, iako dijeli američku „dugoročnu“ zabrinutost zbog bezbjednosti Arktika, ne može da ignoriše činjenicu da su SAD nekada imale „preko 30.000“ vojnika na Grenlandu, a sada ih imaju „manje od 200“, pa „čak ni sopstvena američka analiza prijetnje nije toliko dramatična koliko se prikazuje“.

On dodaje da to ne znači da situacija u budućnosti ne bi mogla da eskalira iznenada, te je važno da evropski saveznici u NATO učine više za zaštitu regiona, koji će „sigurno“ dobijati više pažnje u narednim godinama.

Podijeli:

Tagovi:

Fridrih Merc

Grenland

Njemačka

SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу

Srbija

Koškanje na plivanju za Časni krst: Svi gledali nemilu scenu, došlo je do guranja i otimanja u finišu

1 h

0
Презентовано планирано техничко рјешење дионице Фоча - Шћепан Поље

Republika Srpska

Prezentovano planirano tehničko rješenje dionice Foča - Šćepan Polje

1 h

0
Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља

Republika Srpska

Premijer i ministri položili zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja

1 h

4
Договорили се Руси и Мађари око НИС-а

Srbija

Dogovorili se Rusi i Mađari oko NIS-a

1 h

0

Više iz rubrike

Овај човјек тврди да је био први дечко Меланије Трамп

Svijet

Ovaj čovjek tvrdi da je bio prvi dečko Melanije Tramp

2 h

0
Познато ко је пуцао у згради општине - расте број повријеђених

Svijet

Poznato ko je pucao u zgradi opštine - raste broj povrijeđenih

3 h

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200km/h

3 h

0
Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

Svijet

Peskov o Grenlandu: Pažljivo pratimo situaciju

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

16

35

Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

16

29

Čović-Plenković: Saradnja na evropskim reformama i energetskoj diverzifikaciji

16

20

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

16

15

Ostojić: Prioritet usvajanje izmjena i dopuna zakona o borcima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner