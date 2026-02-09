Ko je nova mis Srbije 2026?

Izbor za mis Srbije 2026. održan je sinoć 8. februara 2026. godine u MTS dvorani u Beogradu, gdje je Srbija dobila novu predstavnicu za svjetski izbor ljepote.

Od 18 finalistkinja, koje su prethodno prošle pripreme na Zlatiboru, nacionalnu krunu ponijela je Simona Manojlović, kandidatkinja pod rednim brojem 11.

Nova mis Srbije dolazi iz Novog Sada

Simona Manojlović ima 21 godinu, živi u Novom Sadu, a rodom je iz Ravnog Sela kod Vrbasa. Obrazovana je kao nautički tehničar, a u ovom periodu bila je fokusirana na modeling i manekenstvo. U slobodno vrijeme posvećena je putovanjima, pozorištu i školi glume. Poznata je po tome što ne odustaje od svojih stavova i želja, a, kako ističe, svijet joj je mali za snove i avanture koje želi da doživi.

Simona će Srbiju predstavljati u maju na Izboru za mis svijeta.

Glamurozno finale u znaku Holivuda

Finalno veče nacionalnog izbora Miss World Serbia 2026 proteklo je u znaku glamura, uz tematsku posvetu holivudskim divama 20. vijeka, dok je centralno pitanje večeri glasilo:

"Da li je ljepota moć ili teret?"

Program je započeo svečanim crvenim tepihom u 19.30 časova, pod nazivom Holivudski stajling - srpski pečat, na kojem se pojavilo više od 40 VIP zvanica, nominovanih za priznanja Modna ikona 2025/2026 i Modna ikona decenije.

Finale izbora počelo je u 21 čas, kada je publika u dvorani, ali i pred malim ekranima, saznala koja djevojka osvaja nacionalnu krunu.

Za muzički deo večeri bili su zaduženi Princ od Vranje, Kaya, duet Jellena i Filip Zmaher, kao i Hurricane 2, što je dodatno doprinijelo atmosferi spektakla i emocija.

Prva pratilja mis Srbije 2026

Titulu prve pratilje ponijela je Mina Nenadović, kandidatkinja pod brojem 10.Mina Nenadović ima 19 godina i dolazi iz Valjeva. Završila je gimnaziju, bilingvalni smjer, govori engleski i francuski jezik, a trenutno studira Pravni fakultet, sa ambicijom da se bavi korporativnim pravom. Zanimaju je politika, diplomatija i moda, a važi za osobu sa jasno izraženim javnim stavom i dubokim promišljanjem.

Druga pratilja mis Srbije 2026

Titulu druge pratilje Mis Srbije 2026 ponijela je Teodora Ristić, kandidatkinja pod brojem 13.Teodora Ristić ima 20 godina i dolazi iz Beograda. Studentkinja je Fakulteta bezbjednosti, a od malena se bavila odbojkom, sportom koji je, kako ističe, naučio disciplini, upornosti i timskom duhu. Trenutno je usmjerena ka modelingu i manekenstvu, u čemu vidi prostor za dalji profesionalni razvoj.

Za sebe kaže da je pozitivna, ambiciozna i ljubazna, a posebno ističe da stalno radi na sebi i teži ličnom napretku - kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu, prenosi Ona.rs.