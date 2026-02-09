Logo
Large banner

Oglasila se sestra Milice Todorović zbog oženjenog oca njenog djeteta, po poručila

Izvor:

Kurir

09.02.2026

10:19

Komentari:

0
Огласила се сестра Милице Тодоровић због ожењеног оца њеног дјетета, по поручила

Milica Todrović porodila se prije skoro nedjelju dana, a njen porođaj izazvao je ogroman skandal. Dok je pjevačica ležala u bolničkom krevetu i uživala u prvim zajedničkim trenucima sa sinom, na društvenim mrežama i u medijima dešavao se opšti haos.

Ne zbog toga što je pjevačica postala majka, već zbog oca djeteta, koji je oženjen. Nakon što su snimci sa proslave isplivali, supruga oca Milicinog djeteta se oglasila i u velikoj ispovijesti otkrila da je ona njegova žena i da imaju dvoje velike djece.

Priča se ne stišava oko Milice i njenog partnera, a sada se oglasila i njena sestra, koja je imala nešto da poruči.

Stanovi

Svijet

Zaokret u Njemačkoj: Novi zakon donosi velike promjene za podstanare

Milica se dva puta oglasila o ovoj temi, a na dan kada je izašla iz porodilišta - oglasila se i njena mlađa sestra Anđela.

Ona je objavila status žene koja je podržala Milicu, ali je deo poruke podvukla crvenom bojom.

"Istina uvijek ima dva lica, dvije strane... i zato ne sudite!" deo je koji je Anđela podvukla i dodala:

"Polakoo!"

Објава сестре Милице Тодоровић
Objava sestre Milice Todorović

Otac djeteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, uslijedilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Milica Todorovic

Scena

"Njoj i bebi potrebna je snaga i mir" Poznata pjevačica o svemu kroz šta prolazi

Kako navode stanari, danas su se ispred pjevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pjesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

Podijeli:

Tag:

Milica Todorović dijete

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Bad Bunny superbowl nastup

Scena

Bed Bani nastup na Superboulu: Nastup uključivao pravo vjenčanje, Tramp kritikovao

4 h

0
Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

Scena

On je zauvek napustio Elitu! Naređeno mu da HITNO napusti imanje, Luna Đogani apelovala da ne glasaju za njega

5 h

0
"Њој и беби потребна је снага и мир" Позната пјевачица о свему кроз шта пролази

Scena

"Njoj i bebi potrebna je snaga i mir" Poznata pjevačica o svemu kroz šta prolazi

16 h

0
Пјевач и текстописац бенда „3 Doors Down“, Бред Арнолд, преминуо је након борбе са раком у 47. години, објавила је рок група на платформи X, пренио је данас BBC.

Scena

Preminuo pjevač i tekstopisac benda "3 Doors Down"

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

11

47

Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

11

45

Kina predstavila futurističko oružje neviđene moći, pogledajte kako izgleda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner