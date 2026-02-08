Logo
"Njoj i bebi potrebna je snaga i mir" Poznata pjevačica o svemu kroz šta prolazi

Telegraf

08.02.2026

19:43

"Њој и беби потребна је снага и мир" Позната пјевачица о свему кроз шта пролази

Pjevačica Milica Todorović prije nekoliko dana se porodila i na svijet donijela sina Bogdana. Sada se oglasila njena koleginica i prijateljica Emina Jahović koja se čula sa njom tokom teškog perioda kroz koji pjevačica prolazi otkako je supruga Bogdanovog oca izašla u javnost.

Emina je rekla da joj je žao zbog teškog perioda kroz koji prolazi Milica.

- Milica je trenutno, još uvijek, u postpartalnom periodu i njoj i bebi je potrebna snaga i mir. Žao mi je što prolazi kroz ovu ni malo prijatnu situaciju - rekla je ona u emisiji "Ekskluzivno" i dodala:

- Tu sam za nju kao koleginica i prijatelj.

Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište

Po Milicu je došla majka Jasmina koja je izašla iz bolnice i pravo se uputila ka porodilištu kako bi ćerki pomogla oko stvari.

- Sve je bilo spremno za malog Bogdana. Sa majkom i sinom je došla kući i bila je presrećna kad su stigli - rekao je dobro upućen izvor za "Blic".

Nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla Lj.M - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pjevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih riječi stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumijem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

(telegraf)

Milica Todorović

beba

Emina Jahović

