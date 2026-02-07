Logo
Large banner

Psiholog objašnjava zašto nas toliko zanima slučaj Milice Todorović

Izvor:

Telegraf

07.02.2026

16:36

Komentari:

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Foto: Instagram

Prethodnih nekoliko dana portali su bili preplavljeni informacijom da je pjevačica Milica Todorović, pobjednica drugog serijala „Zvezda Granda“, rodila dijete oženjenom muškarcu. Komentari su se nizali ispod brojnih vijesti — bilo je osuđivanja, šokiranja, ali s druge strane i opravdavanja, a internet je postao svojevrsno mjesto „sudske dvorane“ u kojoj svako ima pravo da donese presudu.

Kada zadiremo u intimne aspekte tuđeg života — brakove, djecu i lične odluke — aktivira se mehanizam suđenja i moralnog rangiranja, koji je kod ljudi evolucijski povezan sa zaštitom društvenih normi i osjećajem kontrole nad okruženjem. Društvene mreže, sa svojom anonimnošću i brzinom, dodatno pojačavaju taj efekat: lako je biti osvetoljubiv ili kritičan kada ne postoji neposredna odgovornost.

Šta kažu stručnjaci?

Maša Tomanović, OLI psihološki savjetnik u superviziji, dala je opširan, ali istovremeno i konkretan odgovor na ovakva ponašanja javnosti.

– Mi zapravo ne znamo šta se dešava između ljudi iza zatvorenih vrata. Ne znamo njihove dogovore, odnose ni kontekste. Ali um ne podnosi prazninu — i zato je popunjava sopstvenim tumačenjima. Tu počinje psihodinamika – stoji na početku njene objave.

Ovo je nastavak:

Šta se dešava u psihi posmatrača?

1. Perceptivni filteri

Svako vidi priču kroz sopstvenu istoriju. Neko vidi izdaju. Neko slobodu. Neko opasnost. Ne gledamo događaj — gledamo njegovu verziju kroz sebe.

2. Projekcija

Ono što ne želimo da priznamo u sebi, lakše prepoznajemo kod drugih. Zato javne ličnosti često postaju nosioci naših unutrašnjih konflikata.

3. Kognitivna disonanca

Kada se nešto sudari sa našim moralnim sistemom, um traži jednostavne odgovore: krivac, žrtva, sudija. Složenost nestaje. Ostaje crno-bijela slika.

4. Kolektivno pražnjenje tenzije

Osuđivanje smanjuje unutrašnju nelagodu. Na kratko se osjećamo „ispravno“. To govori više o nama nego o njima.

5. Iluzija bliskosti

Zato što nekoga stalno gledamo u medijima, stvara se osjećaj da ga poznajemo. Iz toga nastaje uvjerenje da imamo pravo na objašnjenja. Ali zapravo ga nemamo.

Na kraju, pitanje nije samo šta je Milica Todorović uradila ili nije, već zašto ljudi osjećaju potrebu da zadiraju u intimu drugih i da je komentarišu. Ova priča nas podsjeća da svaka javna osuda otkriva više o nama samima — našim strahovima, vrijednostima i unutrašnjim dilemama — nego o onome ko je u centru medijske pažnje.

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Milica Todorović

Milica Todorović dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милиац Тодоровић пјевачица прослава рођендана

Scena

Milica Todorović: Prolazim pakao

6 h

0
Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

Scena

Ko je partner Milice Todorović za kojeg se pjevačica bori protiv njegove žene!

11 h

0
Жена оца дјетета Милице Тодоровић не може да дође себи: Ни у једном моменту није питала како се моја дјеца осјећају

Scena

Žena oca djeteta Milice Todorović ne može da dođe sebi: Ni u jednom momentu nije pitala kako se moja djeca osjećaju

1 d

0
Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила

Scena

Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

1 d

0

Više iz rubrike

Ово помаже да избаците никотин из тијела: Прочистите свој организам

Savjeti

Ovo pomaže da izbacite nikotin iz tijela: Pročistite svoj organizam

3 h

0
Волите кафу, ове ствари морате избјегавати

Savjeti

Volite kafu, ove stvari morate izbjegavati

1 d

0
Откријте која собна биљка одговара вашој личности уз помоћ овог кратког квиза

Savjeti

Otkrijte koja sobna biljka odgovara vašoj ličnosti uz pomoć ovog kratkog kviza

1 d

0
Кефир дијету цријева обожавају, а држи се само недјељу дана

Savjeti

Kefir dijetu crijeva obožavaju, a drži se samo nedjelju dana

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

19

23

Dodik sa Minićem: Ono što sam mu ispričao o posjeti Americi, nisu lovačke priče

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner