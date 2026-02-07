Psiholog objašnjava zašto nas toliko zanima slučaj Milice Todorović

Prethodnih nekoliko dana portali su bili preplavljeni informacijom da je pjevačica Milica Todorović, pobjednica drugog serijala „Zvezda Granda“, rodila dijete oženjenom muškarcu. Komentari su se nizali ispod brojnih vijesti — bilo je osuđivanja, šokiranja, ali s druge strane i opravdavanja, a internet je postao svojevrsno mjesto „sudske dvorane“ u kojoj svako ima pravo da donese presudu.

Kada zadiremo u intimne aspekte tuđeg života — brakove, djecu i lične odluke — aktivira se mehanizam suđenja i moralnog rangiranja, koji je kod ljudi evolucijski povezan sa zaštitom društvenih normi i osjećajem kontrole nad okruženjem. Društvene mreže, sa svojom anonimnošću i brzinom, dodatno pojačavaju taj efekat: lako je biti osvetoljubiv ili kritičan kada ne postoji neposredna odgovornost.

Šta kažu stručnjaci?

Maša Tomanović, OLI psihološki savjetnik u superviziji, dala je opširan, ali istovremeno i konkretan odgovor na ovakva ponašanja javnosti.

– Mi zapravo ne znamo šta se dešava između ljudi iza zatvorenih vrata. Ne znamo njihove dogovore, odnose ni kontekste. Ali um ne podnosi prazninu — i zato je popunjava sopstvenim tumačenjima. Tu počinje psihodinamika – stoji na početku njene objave.

Ovo je nastavak:

Šta se dešava u psihi posmatrača?

1. Perceptivni filteri

Svako vidi priču kroz sopstvenu istoriju. Neko vidi izdaju. Neko slobodu. Neko opasnost. Ne gledamo događaj — gledamo njegovu verziju kroz sebe.

2. Projekcija

Ono što ne želimo da priznamo u sebi, lakše prepoznajemo kod drugih. Zato javne ličnosti često postaju nosioci naših unutrašnjih konflikata.

3. Kognitivna disonanca

Kada se nešto sudari sa našim moralnim sistemom, um traži jednostavne odgovore: krivac, žrtva, sudija. Složenost nestaje. Ostaje crno-bijela slika.

4. Kolektivno pražnjenje tenzije

Osuđivanje smanjuje unutrašnju nelagodu. Na kratko se osjećamo „ispravno“. To govori više o nama nego o njima.

5. Iluzija bliskosti

Zato što nekoga stalno gledamo u medijima, stvara se osjećaj da ga poznajemo. Iz toga nastaje uvjerenje da imamo pravo na objašnjenja. Ali zapravo ga nemamo.

Na kraju, pitanje nije samo šta je Milica Todorović uradila ili nije, već zašto ljudi osjećaju potrebu da zadiraju u intimu drugih i da je komentarišu. Ova priča nas podsjeća da svaka javna osuda otkriva više o nama samima — našim strahovima, vrijednostima i unutrašnjim dilemama — nego o onome ko je u centru medijske pažnje.

(Ona.rs)