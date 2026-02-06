Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

Milica Todorović oglasila se iz bolnice i za Telegraf otkrila kako se osjeća i kroz šta prolazi.

Pjevačica je izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije željela - izgubila je mlijeko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vrijeme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim djetetom - rekla je Milica.

- Od stresa zbog priče koja je uslijedila nakon porođaja, izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje djeteta - poručila je pjevačica.