Medvedev: Evropa sama sebi kopa jamu

Izvor:

RT Balkan

06.02.2026

11:38

Foto: Tanjug/AP

Evropa je upala u svoju monstruoznu zamku, odbivši ruske isporuke energetskih resursa, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

"U svom antiruskom napadu maloumnosti, Evropska unija čak ni ne shvata u kakvu čudovišnu zamku se uvukla. Ali u ulozi spasioca koji će ih snabdeti energentima biće nesumnjivo Vašington, koji trenutno preziru. Međutim, ulog za proširenje njene pomoći biće neuporedivo veći od novca", napisao je Medvedev na platformi Maks.

Evropa, "kritično zavisna od američkog gasa", radiće sve što joj Vašington kaže, uvjeren je Medvedev. Prema njegovim riječima, cijena će biti plaćena preostalim suverenitetom članica EU, a Grenland je samo početak.

Ukazao je na to da Evropa svojim potezima pljuje po nasljeđu svojih prethodnika, koji su pronašli važan zajednički jezik čak i tokom teškog perioda Hladnog rata, naglasio je Medvedev.

miroslav jankovic most cesma1

Banja Luka

Janković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, u ponedjeljak nastavak radova u Česmi

On je podsetio da je energetski dijalog velikih razmera počeo 1970-ih godina sporazumom o gasovodu, dugoročnim sporazumom između SSSR-a i Zapadne Njemačke o snabdijevanju SSSR-a opremom za izgradnju gasovoda do Zapadne Evrope. Ova saradnja se kasnije proširila na Austriju, Italiju, Francusku i mnoge zemlje Južne Evrope.

"Danas pokušavaju da unište njegove rezultate. Da li ovi mentalno zaostali evropski lideri zaista misle da su dalekovidiji od Vilija Branta, Fransoa Miterana, Bruna Krajskog i Urha Kekonena?", upitao je Medvedev.

Kako ističe, razumne zemlje poput Mađarske, koje su u očiglednoj manjini, svjesne su situacije, podsjetivši da se Budimpešta formalno obratila Sudu pravde EU kako bi osporila odluku o isporuci gasa.

"Ali šanse za pobjedu su male: logika i oslanjanje na zakon nisu poštovani u današnjoj Evropi", zaključio je Medvedev.

Savet EU je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa EU od 1. januara 2027. godine, i gasa iz cevovoda od 30. septembra 2027. godine. Uredba stupa na snagu po objavljivanju, 2. februara 2026. godine, prenosi RT Balkan.

