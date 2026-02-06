Logo
Large banner

Veće gužve na granici u Gradišci

06.02.2026

13:10

Komentari:

0
Граница Градишка
Foto: AMS RS

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Iz AMS-a navode da su moguća duža zadržavanja na prelazima zbog registracije putnika novim sistemom ulaska i izlaska (EES) EU.

џефри епстајн епстин

Svijet

Koliko puta se pominje BiH u Epstajnovim dosijeima

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

AMS RS

Gradiška

granica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Gradovi i opštine

Vatrena stihija u Trebinju: Požar gutao hangar sa sijenom

2 h

0
Санирање далековода

Gradovi i opštine

Sanacijom dalekovoda "Papirnica" do stabilnijeg elektrosnabdijevanja užeg centra Kozarske Dubice

23 h

0
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Gradovi i opštine

Građanima upućena dva upozorenja: Oprez neophodan

1 d

0
Радови-Лопаре

Gradovi i opštine

Lopare: Radovi na rekonstrukciji elektromreže odvijaju se planiranom dinamikom

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner