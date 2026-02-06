Veće gužve na granici u Gradišci

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Iz AMS-a navode da su moguća duža zadržavanja na prelazima zbog registracije putnika novim sistemom ulaska i izlaska (EES) EU.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.