Logo
Large banner

Lopare: Radovi na rekonstrukciji elektromreže odvijaju se planiranom dinamikom

05.02.2026

09:30

Komentari:

0
Радови-Лопаре
Foto: Ustupljena fotografija

Nakon posjete Terenskoj jedinici Zvornik i uspješnih razgovora sa tamošnjim rukovodstvom Grada i našim zaposlenim radnicima, Uprava ODS "ElektroBijeljina", predvođena direktorom Bojanom Savićem, nastavila je niz posjeta terenskim jedinicama.

U cilju pripreme za planirani sastanak sa opštinskim rukovodstvom Lopara na kojem bi se usaglasili prioriteti u rekonstrukciji elektrodistributivne mreže, danas je direktor "Elektro-Bijeljine" Savić, obišao naselje Pukiš i uvjerio se u dinamiku radova na elektromreži.

"Ovdje smo danas da posjetimo mještane Pukiša i naše kolege koji su nosiociradova i podnose najveći teret posla. U skladu s prethodnim obećanjima da ćemo, kao odgovorno preduzeće, preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti i u skladu sa finansijskim planom investicija, rekonstruisati mrežu na ovom području, došli smo da vidimo kako se radovi odvijaju i dodatno uvjerimo naše korisnike ovog kraja da ćemo održati riječ", poručio je Savić i dodao da je zadovoljan onim što je zatekao na terenu.

Лопаре
Lopare

On je rekao da je Uprava preduzeća vrlo svjesna potrebe dodatnih investicija u elektromrežu na ovom području i da s tim u vezi preduzima sve kako bi kvalitet snabdijevanja električnom energijom u podmajevičkom kraju bio unaprijeđen.

"Mi nećemo ovdje stati. Nastavićemo praksu obilaska radova na slabim tačkama na mreži, kao i naših korisnika, da bismo u zajedničkim razgovorima i razmjeni informacija, pronašli najbolja i najbrža rješenja", poručio je Savić.

Samo u protekloj godini, "Elektro-Bijeljina" uložila je u rekonstrukciju elektrodistributivne mreže na području Lopara više od milion konvertibilnih maraka, dok je Planom investicija za ovu godinu predviđen nastavak značajnih ulaganja u cilju stvaranja optimalnih uslova za naše korisnike.

Uz redovne, svakodnevne radove, koje obavljaju naši radnici na terenu, na području Lopara, u ovoj godini, biće rekonstruisani dalekovodi "Šibošnica", i "Gornja Tuzla", dok će sanacija mreže biti izvršena na trafopodručjima "Planina – Kerovići", "Tobut 3" i "Priboj 2".

Još jedan kapitalni projekat, planiran u ovoj godini, jeste i završetak izgradnje trafo-stanice "Pirkovci". Sve to, nesumnjivo, unaprijediće kvalitet snabdijevanja električnom energijom na ovom području.

Podijeli:

Tag:

Lopare

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Игор Додик у Берковићима

Gradovi i opštine

Igor Dodik i Srđan Amidžić obradovali mališane: Olakšan prevoz učenicima u Berkovićima

22 h

0
Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу

Gradovi i opštine

Novi Grad dobija automatsku hidrometeorološku stanicu

1 d

0
Ново Требиње, град будућности

Gradovi i opštine

Pogledajte kako će izgledati grad budućnosti koji se gradi u Srpskoj

1 d

3
Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Gradovi i opštine

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner