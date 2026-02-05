Lopare: Radovi na rekonstrukciji elektromreže odvijaju se planiranom dinamikom

Nakon posjete Terenskoj jedinici Zvornik i uspješnih razgovora sa tamošnjim rukovodstvom Grada i našim zaposlenim radnicima, Uprava ODS "ElektroBijeljina", predvođena direktorom Bojanom Savićem, nastavila je niz posjeta terenskim jedinicama.

U cilju pripreme za planirani sastanak sa opštinskim rukovodstvom Lopara na kojem bi se usaglasili prioriteti u rekonstrukciji elektrodistributivne mreže, danas je direktor "Elektro-Bijeljine" Savić, obišao naselje Pukiš i uvjerio se u dinamiku radova na elektromreži.

"Ovdje smo danas da posjetimo mještane Pukiša i naše kolege koji su nosiociradova i podnose najveći teret posla. U skladu s prethodnim obećanjima da ćemo, kao odgovorno preduzeće, preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti i u skladu sa finansijskim planom investicija, rekonstruisati mrežu na ovom području, došli smo da vidimo kako se radovi odvijaju i dodatno uvjerimo naše korisnike ovog kraja da ćemo održati riječ", poručio je Savić i dodao da je zadovoljan onim što je zatekao na terenu.

Lopare

On je rekao da je Uprava preduzeća vrlo svjesna potrebe dodatnih investicija u elektromrežu na ovom području i da s tim u vezi preduzima sve kako bi kvalitet snabdijevanja električnom energijom u podmajevičkom kraju bio unaprijeđen.

"Mi nećemo ovdje stati. Nastavićemo praksu obilaska radova na slabim tačkama na mreži, kao i naših korisnika, da bismo u zajedničkim razgovorima i razmjeni informacija, pronašli najbolja i najbrža rješenja", poručio je Savić.

Samo u protekloj godini, "Elektro-Bijeljina" uložila je u rekonstrukciju elektrodistributivne mreže na području Lopara više od milion konvertibilnih maraka, dok je Planom investicija za ovu godinu predviđen nastavak značajnih ulaganja u cilju stvaranja optimalnih uslova za naše korisnike.

Uz redovne, svakodnevne radove, koje obavljaju naši radnici na terenu, na području Lopara, u ovoj godini, biće rekonstruisani dalekovodi "Šibošnica", i "Gornja Tuzla", dok će sanacija mreže biti izvršena na trafopodručjima "Planina – Kerovići", "Tobut 3" i "Priboj 2".

Još jedan kapitalni projekat, planiran u ovoj godini, jeste i završetak izgradnje trafo-stanice "Pirkovci". Sve to, nesumnjivo, unaprijediće kvalitet snabdijevanja električnom energijom na ovom području.