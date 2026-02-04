Logo
Pogledajte kako će izgledati grad budućnosti koji se gradi u Srpskoj

ATV

04.02.2026

12:13

3
Ново Требиње, град будућности
Foto: Screenshot / YouTube

Dok se svakodnevni život u Trebinju odvija ustaljenim ritmom, na njegovoj periferiji rađa se ideja koja bi u narednim decenijama mogla bitno promijeniti izgled i dinamiku grada – projekat koji mnogi već nazivaju gradom budućnosti - Novo Trebinje.

U toku je izrada ključnih urbanističkih dokumenata, a Grad već ulaže sredstva kako bi buduće naselje od samog početka imalo jasnu strukturu i kvalitetnu infrastrukturu.

Riječ je o dugoročnoj viziji razvoja, podijeljenoj u tri faze, sa jasnim ciljem do 2050. godine.

Savremen urbani prostor

Ideja je da se stvori savremen, funkcionalan i održiv urbani prostor prirodan nastavak postojećeg grada, ali prilagođen potrebama vremena koje dolazi.

U trenutku kada se sve više govori o planskom razvoju i kvalitetu života, Novo Trebinje se pozicionira kao odgovor na pitanje kako bi grad mogao da izgleda za nekoliko decenija.

Pogledajte kako će izgledati Novo Trebinje.

Novo Trebinje

Trebinje

