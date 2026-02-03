Još traje rekonstrukcija Starog grada u Trebinju

Na novi izgled trebinjskog Starog grada čekalo se punih osam godina. Projekat rekonstrukcije ulazi u završnu fazu. Veliki dio Starog grada već je popločan, uređene su zidine i sređene fasade. Na red je došlo i srce ovog projekta , Trg Travunija, gdje je prije godinu dana otkriveno pravo arheološko blago.

Umjesto ograde i smeća, srednjovjekovne zidine biće izložene u stakleniku, a plan je i izgradnja česme, nekadašnjeg simbola trebinjskog Starog grada.

Želja arheologa koji su istraživali jeste da posjetioci na jednom mjestu mogu da vide dio bogate istorije grada na jugu.

"Planirano je da bude jedan vid vitrina, stalko koje će biti malo izdignuto i gdje će posjetioci našega grada moći da vide ono što smo mi istražili. Nažalost, sada to malo izgleda neugledno. Ali kada se krene sa izvođenjem tih radova to će se sve srediti. Plan je i da se uradi česma, neće biti Dučićeva česma koja je bila prije ovdje, koja je vraćena na prvobitno mjesto", kaže Jelena Pujić, arheolog u Muzeju Hercegovine.

Sve ovo čeka dozvolu Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo Republike Srpske, kažu iz nadležnog odjeljenja. Da radovi kasne priznaje i Siniša Vučurević.

"Imali smo malo problema radi istražnih radova, u tom smislu malo je kasnilo, ostatak ide planiranom dinamikom", rekao je Siniša Vučurević, načelnik odjeljenja za kapitalne investicije Trebinja.

Novim izgledom Starog grada zadovoljan je i prvi čovjek Trebinja. Mirko Ćurić najavljuje nova pravila, kojih će se morati pridržavati svi vlasnici poslovnih prostora.

"Da na neki način uvedemo proceduru, da ne možete staviti tendu koju želite, ne možete ugradite rasvjetu koju vi želite, kao i reklamu koju vi želite. Nego u saradnji sa svim tim ljudima koji su vlasnici prostornih prostora u tarom gradu došli smo na ideju da to bude dobro za sve. Da bude nešto što će biti zadovoljni oni ali i mi kao grad", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Ćurić još dodaje da će čitav projekat konačno biti završen do početka ljetne turističke sezone. U rekonstrukciju Starog grada uloženo je oko 5 miliona km,a dio novca dala je Vlada Srbije.