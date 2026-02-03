Prekid u snabdijevanju električnom energijom za ove potrošače

Dio potrošača na području Trebinja koji se snabdijevaju električnom energijom putem dalekovoda Duži-Hum danas će ostati bez struje zbog radova na elektromreži.

Iz preduzeća "Elektro-Hercegovina" saopšteno je da struje neće biti u periodu od 8.30 do 14.00 časova.

Svijet Tramp: Mogli bismo uskoro imati dobre vijesti u vezi sa okončanjem sukoba u Ukrajini

Radove na elektromreži izvodi preduzeće "Elektro-Hercegovina".

Iz tog preduzeća su zamolili građane za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi na mreži.