Prekid u snabdijevanju električnom energijom za ove potrošače

Dio potrošača na području Trebinja koji se snabdijevaju električnom energijom putem dalekovoda Duži-Hum danas će ostati bez struje zbog radova na elektromreži.

Iz preduzeća "Elektro-Hercegovina" saopšteno je da struje neće biti u periodu od 8.30 do 14.00 časova.

Radove na elektromreži izvodi preduzeće "Elektro-Hercegovina".

Iz tog preduzeća su zamolili građane za razumijevanje i strpljenje dok traju radovi na mreži.

