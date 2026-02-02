Planira se ukidanje participacije na zdravstvene usluge

Novčana sredstva koja Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar" Brčko godišnje prikupi po osnovu participacije čine manje od jedan posto ukupnog budžeta ove ustanove, zbog čega se intenziviraju aktivnosti na njenom ukidanju.

Direktor JZU “Zdravstveni centar” Brčko Jasmin Mehanović izjavio je da se po ovom osnovu godišnje prikupi oko 450.000 KM, te da ta sredstva nisu presudna za finansijsko poslovanje ustanove.

Ukidanje participacije smanjilo bi gužve na šalterima i omogućilo preraspodjelu dijela medicinskog osoblja na druge poslove, čime bi se dodatno unaprijedio kvalitet zdravstvenih usluga rekao je Mehanović, ističući da postoji puna spremnost menadžmenta za izmjenu važećih akata.

Dodao je da će ustanova pokušati predvidjeti ukidanje naplate participacije kroz interne akte već do kraja marta ove godine.

Tokom ovog mjeseca nadležni organi pokrenuće potrebne procedure kako bi osiguranici na području Brčko distrikta bili oslobođeni plaćanja participacije za zdravstvene usluge.

Ova inicijativa rezultat je rasprave vođene na posljednjem zasjedanju Skupštine Brčko distrikta.

Predsjedavajući Komisije za zdravstvo Skupštine Distrikta Borislav Đulabić podsjetio je da je Skupština i ranije razmatrala pitanje participacije, te da su kroz rad komisije davani konkretni prijedlozi za njeno ukidanje.