Mještani sela Kuti pet dana na blokadama, gradske vlasti ih ne vide

Mještani sela Kuti kod Mostara već pet dana blokadom lokalnog puta brane posjede Srba povratnika i pokušavaju zaustaviti deminere koje je angažovao strani investitor da deminiraju lokaciju ovdašnjeg brda Zukulja kako bi tu bio otvoren kamenolom.

Prije nekoliko dana, radnici Centra za uklanjanje mina u BiH /BHMAK/ trebali su na zahtjev investitora deminere uvesti u posao, ali mještani su im onemogućili prolaz lokalnim putem koji je dijelom privatno vlasništvo, budući da ulazi u privatne posjede i otvoren je da bi ga žitelji koristili.

Savjeti Stari običaj za novac: Uradite ovo i novčanik vam neće biti prazan

Pošto investitor ne odustaje od namjere da sprovede deminere do budućeg kamenoloma, mještani ovog naselja na putu stoje već danima. Oni kažu da ih najviše žalosti što niko od gradske administracije ne vidi i ne čuje njihove probleme.

Mještani navode da je žalosno i da gradonačelnik Mostara Mario Kordić u određena naselja ide kada se pojavi problem sa smećem, a ne vidi svoje građane koji danima stoje na putu i godinama i mjesecima biju bitku za svoju zemlju.

Mještanin Krsto Lozo rekao je da peti dan dežuraju na putu i da će tu ostati dok god bude potrebno.

Savjeti Uređaji koji vam prazne novčanike: Ovo su najveći "potrošači" struje u vašem domu

"Ne damo da prođu i da nas uništavaju! Istrajaćemo u toj borbi. Put je sada zagrađen. Ovo je privatna zemlja! Došao je za vikend čovjek iz Srbije i zagradio. Mi sada kućama idemo alternativnim putem preko privatne zemlje", naveo je Lozo.

On je istakao da se borba nastavlja i da nema predaje.

"Nećemo da se neko bogati na našem. Imamo i mi djecu i oni trebaju živjeti sutra i mi hoćemo da im obezbijedimo da mogu živjeti ovdje", dodao je Lozo.

Na protestu i blokadi sa mještanima je i bjelopoljski sveštenik Nebojša Radić koji je rekao da mu je žao što ranije nije mogao biti sa ljudima, ali da je sada tu i da će biti uz njih.

Hronika Bijeljinac uhapšen zbog krađe goriva sa kamiona na pumpi u Zvorniku

"Tu sam da im pomognem da zaštite kuće i svoj život. Ovdje je zdrava sredina, a izgradnjom kamenoloma vjerovatno to više neće biti tako", ukazao je paroh Radić.

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci i Hrvati, pokušavaju spriječiti, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će to mjesto postati nova Donja Jablanica.

Kao posljednji bedem odbrane koriste činjenicu da se put prema kamenolomu pokušava prokrčiti preko njihove zemlje.

Svijet Iguane padaju sa drveća: Neobičan prizor šokirao građane

Već godinama svojim tijelima blokiraju kamione investotora, a borbu moraju voditi i sa određenim gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje prokrčiti put za privatni kamenolom stranih investitora.