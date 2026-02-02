Uhapšen Turčin zbog pokušaja krijumčarenja Avganistanaca u BiH

Granična policija Crne Gore uhapsila je u Nikšiću državljanina Turske čiji su inicijali F.G. /29/, koji je osumnjičen za krijumčarenje pet državljana Avganistana u BiH.

Policija je saopštila da je tokom kontrole vozila kojim je upravljalo lice F.G. u mjestu Petrovići, na području opštine Nikšić, zatekla pet državljana Avganistana koji nisu posjedovali lična dokumenta.

Utvrđeno je da je turski državljanin imao namjeru da za 500 evra prevede grupu migranata iz Crne Gore u BiH, zaobilazeći granične prelaze i policijske kontrole.

Prema nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, F.G. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi.

Ovo lice će danas, uz krivičnu prijavu, biti privedeno Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalje postupanje.