Logo
Large banner

Nevrijeme izazvalo haos: Škole zatvorene, automobili zarobljeni, sela pod prijetnjom

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

09:50

Komentari:

0
Олуја "Хари" погодила Грчку
Foto: Tanjug/AP

Snažno nevrijeme pogodilo je Grčku, primoravši vlasti da zatvore škole u dijelovima Trakije i prebace nastavu na onlajn režim, dok obilne snežne padavine, mraz, oluje i jake kiše izazivaju ozbiljne probleme širom zemlje.

Zbog nevremena koje je pogodilo Grčku danas će na jugoistoku te zemlje, u Trakiji, biti zatvorene škole u nekoliko oblasti, saopštili su zvaničnici.

Prema odluci zvaničnika, nastava će se u školama u više oblasti u Trakiji odvijati onlajn, dok škole ostaju zatvorene zbog obilnih snježnih padavina i mraza, prenosi ERT njuz.

Ilu-čokolada-010925

Zdravlje

Nekoliko kockica tamne čokolade svakog dana može umanjiti stres

U skijalištu Lailija u Seresu, 15 automobila je bilo zarobljeno satima jer njihovi vozači nisu postavili lance za snijeg a nabujala rijeka ozbiljno je ugrozila mnoga sela na Santoriniju.

Nevrijeme u Grčkoj danas će u više delova te zemlje donijeti obilne kiše, oluje i lokalno obilne snježne padavine a najugroženiji će biti istočni Egej, Krit, Trakija i dijelovi istočne Makedonije, gdje se predviđa da će se vjetrovi pojačati, a da će temperatura dodatno pasti, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

Oluja

Kiša

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Svijet

Iranski ministar poručio Trampu: Spremni smo i za sporazum i za rat

9 h

0
Аманда Кендић

Društvo

Nestala maloljetnica iz BiH: Porodica u očaju moli građane za pomoć

9 h

0
Crna čokolada

Zdravlje

Nekoliko kockica tamne čokolade svakog dana može umanjiti stres

9 h

0
Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

Srbija

Velika akcija u Srbiji: Zaplijenjeno pola miliona psihoaktivnih tableta

9 h

0

Više iz rubrike

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Svijet

Iranski ministar poručio Trampu: Spremni smo i za sporazum i za rat

9 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp tvrdi da nikada nije posjetio Epstajnovo ostrvo

10 h

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Svijet

Medvedev: Upotreba nuklearnog oružja moguća ako se radi o sudbini države

10 h

0
Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Svijet

Pucnjava u hotelskoj sobi: Jedan policajac ubijen, drugi ranjen

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner