Tramp tvrdi da nikada nije posjetio Epstajnovo ostrvo

Sputnjik

02.02.2026

09:14

0
Доналд Трамп предсједник САД-а
Foto: Alex Brandon/Tanjug/AP

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nikada nije posjetio ostrvo osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, niti da mu se čak približio.

Američki lider je ovako odgovorio voditelju dodjele Gremi nagrada Trevoru Noi, koji se našalio na račun Trampa i bivšeg predsjednika Bila Klintona koji navodno posjećuju ostrvo.

Пензионер

Region

Penzioneri iz komšiluka najsiromašniji, krpe kraj sa krajem

- Nikada nisam bio na Epstajnovom ostrvu niti sam mu se čak približio - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina, dodajući da ne može da govori u Klintonovo ime.

On je rekao da "izgleda da će poslati svoje advokate da tuže ovog jadnog, patetičnog, netalentovanog voditelja za gomilu novca".

- Dodjele Gremi nagrada su najgore, praktično nisu za gledanje! Si-Bi-Es ima sreće što više nema ovo smeće koje im zatrpava etar. Voditelj, Trevor Noa, ko god da je, skoro je jednako loš kao Džimi Kimel na dodjeli Oskara za filmove sa niskom gledanošću. Spremi se Noa, malo ću se zabaviti sa tobom - rekao je Tramp.

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: Upotreba nuklearnog oružja moguća ako se radi o sudbini države

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš saopštio je 30. januara da je završeno sa objavljivanjem materijala u slučaju Epstajn. Sa posljednjim saopštenjem, ukupan obim objavljenih podataka premašio je 3,5 miliona fajlova, uključujući dokumenta, imejlove, fotografije i video zapise vezane za istragu sada pokojnog finansijera trgovine ljudima u svrhu seksualne trgovine.

Donald Tramp

Džefri Epstajn

Komentari (0)
