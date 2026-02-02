Pucnjava u hotelskoj sobi: Jedan policajac ubijen, drugi ranjen

Policajac okruga Gvinet ubijen je u pucnjavi u hotelskoj sobi na periferiji Atlante a drugog je ranila osumnjičena osoba u hotelu, saopštili su danas zvaničnici američke savezne države Džordžija.

Šef policije okruga Gvinet, Džej Di Meklur rekao je da je osumnjičeni pozvao policajce oko 7.30 sati po lokalnom vremenu u hotel Holidej in ekspres zbog prijave vezane za prevaru ili falsifikovanje, koje je zatim pustio u hotelsku sobu, prenosi CBS njuz.

"U nekom trenutku tokom razgovora, osumnjičeni je izvadio pištolj i pucao na naše policajce", rekao je Meklur na konferenciji za novinare.

Policija je identifikovala poginulog policajca kao Pradipa Tamanga (25), koji se pridružio policijskoj upravi okruga Gvinet prije manje od godinu dana.

Tamang, porijeklom iz Nepala, emigrirao je u SAD pre oko deset godina i započeo je svoju karijeru u policiji prije godinu dana.

U pucnjavi je teško ranjen policajac Dejvid M. Rid, koji je u stabilnom stanju.

Načelnik Meklur je rekao da je jedan od policajaca uzvratio vatru, pogodivši osumnjičenog, koji je zadobio povrede koje nisu opasne po život.

Osumnjičeni je kasnije pušten iz bolnice i smješteni u zatvor okruga Gvinet.

Vlasti su identifikovale osumnjičenog kao Kevina Endrusa (35), za koga policija kaže da ima dugu kriminalnu prošlost, uključujući višestruke osude za krivična djela koja uključuju nasilje, vatreno oružje i narkotike.