Majka uhapšena zbog ubistva sina (11): Policajci se zaledili kada su čuli njene riječi

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

08:40

Komentari:

0
Мајка ухапшена због убиства сина (11): Полицајци се заледили када су чули њене ријечи
Foto: Pexels

Tijelo dječaka (11) pronađeno je u stanu u austrijskom gradu Leobenu. Prema prvim informacijama, dijete je ubijeno, a kao glavna osumnjičena uhapšena je njegova majka (39).

Kako prenose austrijski mediji, majka dječaka, sama je pozvala Hitnu pomoć oko 14.40 časova, nakon što se, prema prvim informacijama, povrijedila.

Ona je najpre zbrinuta u bolnici, a tokom vikenda je prebačena u pritvorsku ustanovu.

Zločin se dogodio u malom stanu u kojem su majka i sin živjeli. Navodno je žena kuhinjskim nožem izbola dječaka u dnevnoj sobi.

Prema nezvaničnim informacijama, žena je sinu nožem i prerezala grlo, što je bilo kobno po njega.

Za sada nije poznato da li je dijete pokušalo da pruži otpor.

Osumnjičena je, prema navodima medija, odbila da detaljnije govori o motivima zločina.

Policajcima je kada su je pitali šta se dogodilo, samo rekla "Dječaka je opsjednuo đavo".

U međuvremenu, slučaj je izazvao brojne reakcije i spekulacije na društvenim mrežama, gdje se postavljaju pitanja o tome da li je tragedija mogla biti spriječena i da li je majka ranije pokazivala znake psihičkih problema. Policija, međutim, ističe da za sada nema indicija da je u zločin bila umiješana bilo koja druga osoba.

Kada istraga bude završena biće poznato više detalja.

