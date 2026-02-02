Tramp u šali o "novim državama": Kanada 51, Grenland 52, Venecuela 53

Predsjednik SAD Donald Tramp je tokom subotnjeg banketa kluba "Alfalfa" u šaljivom tonu govorio o mogućem ulasku Grenlanda, Kanade i Venecuele u sastav Sjedinjenih Američkih Država, prenio je Vašington post.

- Nećemo izvršiti invaziju na Grenland — kupićemo ga - rekao je Tramp.

On je dodao da nikada nije imao namjeru da Grenland postane 51. američka država, već da tu ulogu vidi za Kanadu, dok bi Grenland bio 52, a Venecuela 53. država SAD.

Tramp je i ranije tvrdio da Danska nije u stanju da osigura bezbjednost Grenlanda, koji je, prema njegovim riječima, važan za nacionalnu odbranu SAD i "okružen" ruskim i kineskim brodovima. Istovremeno je naglasio da ne planira vojno preuzimanje kontrole nad tim ostrvom, koje ima autonomni status u okviru Kraljevine Danske.

List podsjeća da su SAD početkom januara izvele vojnu operaciju u Venecueli, tokom koje su uhapšeni predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga. Nakon toga je u Federalnom okružnom sudu u Njujorku pokrenut postupak protiv Madura i njegove supruge zbog optužbi za "narkoterorizam". Tramp je tada izjavio da će SAD upravljati Venecuelom dok se ne obezbijedi "sigurna, uredna i razumna tranzicija vlasti".

Američki predsjednik je više puta poručio da bi Kanada trebalo da postane 51. država SAD, a bivšeg premijera Džastin Trudo i sadašnjeg premijera Mark Karni u više navrata je nazivao "guvernerima".

Tramp je na banketu u šali pomenuo i Kevin Vorš, koga je nominovao za novog predsjednika Federalnih rezervi, rekavši da će ga "tužitit ako ne snizi kamatne stope", da bi potom dodao da se šali.

Među gostima banketa bili su i kritičari američkog predsjednika, uključujući direktora "JPMorgan Chase" Džejms Dejmon, osnivača "Carlyle Group" Dejvid Rubenštajn, kao i odlazećeg predsjednika FED-a Džerom Pauel. Prema navodima lista, pojedine šale nisu naišle na dobar prijem, pa je u sali više puta zavladala tišina.

- Mnoge u ovoj sali mrzim. Većinu vas ipak volim - citira list Trampove riječi. On je kasnije novinarima izjavio da je riječ o "večeri komedije" i da su njegovi komentari bili ironični.

Tramp je pomenuo i dokumentarni film o prvoj dami Melanija Tramp, koji je producirala kompanija "Amazon", našalivši se da se njegovo ime ne pominje u naslovu. Takođe je govorio o izgradnji nove balske sale u Bijeloj kući, kao i o predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu i Ljetnjim olimpijskim igrama 2028. godine u SAD.

Nakon banketa, predsjednik SAD otputovao je u Palm Bič.