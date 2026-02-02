Ljudima isključio struju jer su mu ostavili negativnu recenziju na Guglu

Muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine osuđen je na tri mjeseca uslovno jer je kao vlasnik kompanije koja se bavi solarnim panelima porodici iz Beča, koja je bila njegov klijent, isključio struju iz bizarnog razloga.

Prema riječima javnog tužioca 39-godišnji biznismen je navodno 29. septembra prošle godine putem daljinskog pristupa onesposobio fotonaponski sistem mlade porodice u bečkom okrugu Brigitenau. Kvar je na kraju ispravio sam proizvođač sistema kojem je trebalo 11 dana da ga digitalno vrati u rad. Sumnja se da je motiv za gašenje krajnje nevjerovatan: negativna recenzija na Guglu koju su klijenti ostavili kompaniji optuženog!

"Porodica je objavila klevetničke kritike!"

Iako se ovaj samostalni preduzetnik pred sudijom bečkog suda izjasnio da nije kriv, svi dokazi su bili protiv njega. Preduzetnik je tokom suđenja insistirao da nije imao nikakve veze sa tim:

"Kao generalni direktor, nemam pristup obustavi rada", objasnio je muškarac rođen u Bosni i Hercegovini koji je, u međuvremenu, stekao austrijsko državljanstvo. Inače, on je i ranije osuđivan zbog optužbi za krađu.

Biznismen, koji se predstavio kao čovjek koji mjesečno zarađuje 10.000 evra, pred sudijom se pojavio bez pravnog zastupnika i pročitao je već pripremljenu pisanu izjavu. U njoj on opširno objašnjava da je porodica bila klijent njegove kompanije više od godinu dana i da je bilo višestrukih žalbi na nedostatke. Sudija, svjestan da se između stranaka vodi i građanska parnica, rekao je da ga ne interesuju pozadinske informacije. Ipak, on je na sudu priznao da je motiv loša recenzija!

"Porodica je objavila klevetničke kritike!“, rekao je on i dodao: "Brinemo o toj porodici više od godinu dana i bili smo tamo najmanje 20 puta!", žalio se okrivljeni, tvrdeći da je to nepravedno.

Sudija mu je predstavio analizu proizvođača o samom incidentu. Ova analiza je jasno pokazala da je 29. septembra „komanda za isključivanje” poslata sistemu sa imejl adrese koja pripada upravo njegovoj kompaniji za instalaciju.

Sudija tražio objašnjenje?

"Kako to objašnjavate?", upitao je sudija Huber. Okrivljeni je dodao da su često kontaktirali sa klijentima, ali da su krajem godine odustali od saradnje sa njima.

"Sada, u decembru, uklonjen je iz našeg sistema", rekao je on. Međutim, tužilac ga je podsjetio da dešavanja nemaju veze sa decembrom:

"Ali ne govorimo o decembru, govorimo o 29. septembru!"

Na kraju, on je priznao da je rekao svom zaposlenom da isključi sistem dok ne sredi sve sa porodicom. Suočen sa ogromnim dokazima, optuženi je na kraju priznao sve što mu se stavlja na teret.

"Nisam želio da budem toliko loš momak. Samo sam želio da gospodin čeka pet ili šest dana."

Netačna tvrdnja

I ova tvrdnja se pokazala netačnom. Tužilac je zatražio od sudije da mu pokaže imejl koji je optuženi poslao zaposlenom. Datiran je 24. oktobra, više od tri nedelje nakon daljinskog isključivanja, i sadržao je zahtjev: "Molim vas, ponovo ga uključite."

Nepotreban zahtjev, jer je proizvođač opreme već riješio problem.

"Da ste od početka rekli da vam je žao, mogli smo čak i da razgovaramo o drugačijoj kazni", objasnio je sudija optuženom. Ova presuda još nije pravosnažna jer osuđeni želi da se konsultuje sa svojim advokatom, te je od sudije zatražio tri dana da razmotri svoje mogućnosti.