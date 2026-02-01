Logo
Tramp postavio ultimatum Iranu

01.02.2026

19:11

Доналд Трамп предсједник САД-а
Ambasador Vašingtona pri NATO Metju Vitaker rekao je da američki predsjednik Donald Tramp daje Iranu vremena da se povuče iz konfrontacije, ali neće ostati strpljiv zauvijek.

Vitaker je za "Foks njuz" rekao da je Tramp postavio jasna ograničenja za Teheran, rekavši da Iran ne smije da teži nuklearnom oružju i da mora da prestane da ubija demonstrante.

Naveo da američki saveznici razumiju da samo SAD imaju kapacitet da preduzmu određene poteze, podsjećajući na djelovanje Vašingtona u Venecueli i ranije akcije protiv Irana u saradnji sa Izraelom.

"Lopta je na njihovoj strani dvorišta, ali Tramp neće biti zauvijek strpljiv po ovom pitanju. Tramp to potkrepljuje ovom armadom koja se nalazi kod obale Irana i u regionu", rekao je Vitaker.

Naveo je da prisustvo američkih snaga u regionu Bliskog istoka predstavlja pokazivanje snage, ali i mogućnost za deeskalaciju, ističući da SAD "ne traže mnogo", već da Iran obustavi nuklearne ambicije i prekine represiju nad sopstvenim stanovništvom.

Na pitanje da li je Iran već prešao "crvenu liniju" ubijanjem demonstranata, Vitaker je odgovorio potvrdno, navodeći da je Tramp Teheranu uputio ultimatum, ali da SAD ne žele destabilizaciju Irana.

"Tramp im je postavio ultimatum. Očigledno je da ne želi da vidi da ovo izmakne kontroli. Ne želimo da destabilizujemo zemlju poput Irana kao što je to učinila Libija od strane administracije (Baraka) Obame kada je Gadafi svrgnut i nije bilo plana za dan poslije toga", objasnio je izaslanik.

Opisao je raspoređivanje kao zaobilaznu rampu, dodajući da Vašington "ne traži mnogo".

Zbog toga će Vašington "biti razborit u načinu na koji koristi svoju moć" protiv Irana, naglasio je Vitaker.

