Muškarac iz BiH spasio život mladiću: Rastjerao napadače koji su ga brutalno tukli

01.02.2026

18:39

Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли
Foto: cottonbro studio/Pexels

Brutalan fizički napad na 22-godišnjeg državljanina Danske u austrijskom mjestu Zell am Ziller u Tirolu spriječio je 30-godišnji prolaznik iz Bosne i Hercegovine, saopštila je policija.

Napad se dogodio u noći s četvrtka na petak oko 23 sata u blizini sportskog centra, kada su dvojica zasad nepoznatih muškaraca više puta snažno udarala mladića po glavi. Prolaznik iz Bosne i Hercegovine slučajno je naišao na mjesto događaja, fizički otjerao napadače i odmah obavijestio hitne službe.

Žrtva je u napadu zadobila povrede glave i ruke, ali odbila je pomoć ljekara na mjestu događaja. Napadači su pobjegli u nepoznatom smjeru i za njima se još uvijek traga.

Policija je objavila opis osumnjičenih. Jedan muškarac visok je oko 170 centimetara, nosio je plavu skijašku jaknu, imao je istaknutu bradu iznad gornje usne, ostatak trodnevne brade i kratku tamnu kosu. Drugi muškarac visok je oko 180 centimetara, nosio je zelenu ili crnu skijašku jaknu, crne hlače i crne cipele.

Austrijska policija pozvala je svjedoke, a posebno dvije žene koje su navodno vidjele napad, da se jave policiji, piše Kroativ.

Austrija

fizički napad

