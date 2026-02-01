Tramp: Najnoviji dokumenti o Epstajnu me oslobađaju optužbi

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ga najnoviji dokumenti u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom oslobađaju optužbi i pokazuju suprotno od onoga što je očekivala radikalna ljevica.

"Nisam vidio dokumenta lično, ali su mi rekli neki veoma važni ljudi da me oni, ne samo oslobađaju, već da pokazuju suprotno od onoga što su radikalna ljevica i drugi očekivali", rekao je Tramp novinarima.

Zdravlje Ukoliko imate visok krvni pritisak zaboravite na ove tri namirnice

Tramp je više puta negirao bilo kakvu umiješanost ili saznanja o seksualnim zlodjelima Epstajna, ističući da se njihovo prijateljstvo završilo prije mnogo godina.

Američko Ministarstvo pravde upozorilo je da objavljeni dokumenti mogu da sadrže "neistinite i senzacionalističke" tvrdnje o Trampu.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru nove serije materijala povezanih sa slučajem Epstajn.

Zamjenik američkog državnog tužioca Tod Blanš izjavio je na konferenciji za novinare da objavljeni materijal obuhvata i pornografske video-snimke i fotografije koje nije nužno napravio Epstajn ili njegovi saradnici, prenosi "En-Bi-Si".

Svijet Kina predstavlja Luanijao - superoružje u koje Zapad sumnja

Džefri Epstin je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Preminuo je u zatvoru dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.