Logo
Large banner

Njemačka u dugovima do grla

01.02.2026

18:56

Komentari:

0
Њемачка у дуговима до грла
Foto: Pixabay

Državni dug Njemačke od prvog kvartala 2021. do trećeg kvartala 2025. godine je porastao za gotovo petinu i dostigao istorijski maksimum od 2,79 biliona evra, pokazuju podaci njemačkog Zavoda za statistiku.

Državni dug Njemačke početkom 2021. godine iznosio je 2,38 biliona evra, a u trećem kvartalu 2025. godine 2,79 biliona evra, što predstavlja rast zaduženosti od 17,3 odsto.

Jedna od stavki njemačkog budžeta odnosi se na finansijsku podršku Ukrajini u okviru EU.

U posmatranom periodu, EU je Kijevu uputila ukupno 95 milijardi dolara, od čega je na Njemačku otpalo 1,7 milijardi dolara.

Луанијао

Svijet

Kina predstavlja Luanijao - superoružje u koje Zapad sumnja

Finansijski analitičari ukazuju da se Njemačka nalazi u složenoj poziciji zbog obaveze da nastavi podršku Ukrajini, ali naglašavaju da je obim te pomoći i dalje relativno ograničen.

Ističu da je malo vjerovatno da će Berlin u potpunosti odustati od te budžetske stavke.

Ranije je saopšteno da je i ukupan državni dug EU na kraju trećeg kvartala 2025. godine dostigao najviši nivo u posljednje dvije i po godine, prenosi "Sputnjik".

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

dugovanja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мушкарац из БиХ спасио живот младићу: Растјерао нападаче који су га брутално тукли

Svijet

Muškarac iz BiH spasio život mladiću: Rastjerao napadače koji su ga brutalno tukli

5 h

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp: Najnoviji dokumenti o Epstajnu me oslobađaju optužbi

5 h

0
Луанијао - летећи носач авиона

Svijet

Kina predstavlja Luanijao - superoružje u koje Zapad sumnja

5 h

0
Замијењен ембрион у болници

Svijet

Ženi usadili pogrešan embrion: Rodila dijete koje biološki nije njihovo

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner