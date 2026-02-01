Njemačka u dugovima do grla

Državni dug Njemačke od prvog kvartala 2021. do trećeg kvartala 2025. godine je porastao za gotovo petinu i dostigao istorijski maksimum od 2,79 biliona evra, pokazuju podaci njemačkog Zavoda za statistiku.

Državni dug Njemačke početkom 2021. godine iznosio je 2,38 biliona evra, a u trećem kvartalu 2025. godine 2,79 biliona evra, što predstavlja rast zaduženosti od 17,3 odsto.

Jedna od stavki njemačkog budžeta odnosi se na finansijsku podršku Ukrajini u okviru EU.

U posmatranom periodu, EU je Kijevu uputila ukupno 95 milijardi dolara, od čega je na Njemačku otpalo 1,7 milijardi dolara.

Finansijski analitičari ukazuju da se Njemačka nalazi u složenoj poziciji zbog obaveze da nastavi podršku Ukrajini, ali naglašavaju da je obim te pomoći i dalje relativno ograničen.

Ističu da je malo vjerovatno da će Berlin u potpunosti odustati od te budžetske stavke.

Ranije je saopšteno da je i ukupan državni dug EU na kraju trećeg kvartala 2025. godine dostigao najviši nivo u posljednje dvije i po godine, prenosi "Sputnjik".