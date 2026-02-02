Zašto je ovonedjeljni pun Mjesec poseban?

U nedjelju, 1. februara 2026. godine, je nebom dominirao “Snježni mjesec”, naziv koji se tradicionalno veže za pun Mjesec u februaru.

Iako astronomski ne donosi drastične promjene, ovaj fenomen nosi duboku simboliku povezanu s prirodom.

Ime su mu dali starosjedilački narodi Sjeverne Amerike jer je februar bio najsnježniji mjesec, dok se naziv “Gladni mjesec” koristio zbog teških zimskih uslova i oskudice hrane u tom periodu.

Zbog čistijeg zimskog vazduha i refleksije snijega, Mjesec izgleda posebno sjajno, a sljedeći puni Mjesec očekuje nas već 3. marta.