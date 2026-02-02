Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају празник Преподобног Јевтимија Великог, светитеља из 5. вијека, који се сматра заштитником слабих и несрећних људи.
Наиме, Преподобни Јевтимије Велики је рођен у јерменском граду Мелитини, близу ријеке Еуфрата, у породици племенитих и знаменитих родитеља.
Од раног дјетињства вријеме је проводио у молитви, а као младић се замонашио и почео да живи по строгим правилима монаха.
Након неког времена, око Јевтимија почели су да се окупљају многи ученици, од којих су неки касније и сами постали знаменити светитељи - Кириак Отшелник, Сава Освећени, Теоктист и други.
Предање каже да је Јевтимије био велики чудотворац, а памти се да је изгонио демоне, лијечио тешке болести, изводио воду у пустињама, умножавао хљеб, прорицао...
Своје ученике учио је да је важан живот испуњен трудом и радом, а забиљежено је да је говорио: "Ако ви без свога труда једете хљеб, значи ви једете туђи труд".
Поред пећине у којој је живио изграђен је манастир, који је још и дуго послије његове смрти био препун монаха. Прича каже, да је посљедња заповијест коју је Јевтимије Велики издао прије него што је умро, била да капија манастира никада не буде затворена, и да ово мјесто служи као место одмора за сваког путника намјерника.
Умро је 473. године, а његовој сахрани је присуствовао и јерусалимски патријарх Анастасије. Прича каже да је патријарх морао да чека цијели дан, док је огромна маса народа цјеливала светитеља, и тек увече успио да доврши опијело. Према предању, седмог дана након смрти, Јевтимије се приказао свом ученику Доментијану, сав свијетао и радостан као прави "син свјетлости".
Због живота који је посветио другима, и учењу о томе да човјек мора да пружи помоћ чак и незнанцу када се овај нађе у невољи, Преподобни Јевтимије Велики и данас се сматра заштитником слабих и несрећних људи.
Будући да је ријеч о великом светитељу, сматра се да је велики гријех на данашњи дан отјерати просјака са прага, или одбити да пружите помоћ некоме ко то тражи.
Ако то учините, народ каже, увриједићете Преподобног Јевтимија Великог, а онда ћете живот провести без његовог благослова и ништа вам неће ићи од руке.
