Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropske zemlje koriste Ukrajinu kao instrument za vođenje konfrontacije sa Rusijom i da se, kako je naveo, pripremaju za novi sukob.

Lavrov je to rekao u intervjuu za ruskog novinara Pavla Zarubina, tvrdeći da evropske elite vode politiku usmjerenu protiv Moskve posredstvom Ukrajine.

Društvo Danas oblačno sa oadavinama

- Evropske elite koriste ukrajinski režim za borbu protiv Rusije i direktno se pripremaju za rat - izjavio je Lavrov.

On je naveo da se Rusija, kako je rekao, ne miješa u odnose između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, ali je ocijenio da evropske zemlje politiku predsjednika SAD Donalda Trampa doživljavaju kao štetnu po svoje interese.

Hronika Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM

- Evropa pokušava da zaseje razdor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, smatrajući Trampovu politiku štetnom po interese Evrope - naveo je Lavrov.