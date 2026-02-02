Logo
Large banner

Lavrov: Evropa pokušava da posvađa Rusiju i SAD

Izvor:

Agencije

02.02.2026

07:26

Komentari:

0
Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropske zemlje koriste Ukrajinu kao instrument za vođenje konfrontacije sa Rusijom i da se, kako je naveo, pripremaju za novi sukob.

Lavrov je to rekao u intervjuu za ruskog novinara Pavla Zarubina, tvrdeći da evropske elite vode politiku usmjerenu protiv Moskve posredstvom Ukrajine.

киша, kiša

Društvo

Danas oblačno sa oadavinama

- Evropske elite koriste ukrajinski režim za borbu protiv Rusije i direktno se pripremaju za rat - izjavio je Lavrov.

On je naveo da se Rusija, kako je rekao, ne miješa u odnose između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, ali je ocijenio da evropske zemlje politiku predsjednika SAD Donalda Trampa doživljavaju kao štetnu po svoje interese.

уио бих

Hronika

Krijumčari u BiH pokušali prošvercovati robu vrijednu više od 11 miliona KM

- Evropa pokušava da zaseje razdor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, smatrajući Trampovu politiku štetnom po interese Evrope - naveo je Lavrov.

Podijeli:

Tagovi:

Sergej Lavrov

Amerika

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Svijet

Ljudima isključio struju jer su mu ostavili negativnu recenziju na Guglu

12 h

0
Славимо Светог Јевтимија Великог: Ево зашто је битно да данас пружите помоћ некоме

Društvo

Slavimo Svetog Jevtimija Velikog: Evo zašto je bitno da danas pružite pomoć nekome

12 h

0
Застава Црна Гора

Region

Da li je na pomolu novi skandal: ''Pet ministara treba da drhti zbog snimaka''

12 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Moj cilj je da Srbe odvojim od muslimana koji hoće hegemoniju nad njima

12 h

23

Više iz rubrike

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Svijet

Ljudima isključio struju jer su mu ostavili negativnu recenziju na Guglu

12 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Potvrđen virus majmunskih boginja

22 h

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Tramp postavio ultimatum Iranu

1 d

0
Њемачка у дуговима до грла

Svijet

Njemačka u dugovima do grla

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner