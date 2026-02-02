Da li je na pomolu novi skandal: ''Pet ministara treba da drhti zbog snimaka''

Vlada Crne Gore podsjeća na rijaliti šou i ono čemu smo svjedočili u tim ranijim rijaliti programima i gledali ko je sa kim vodio ljubav i pio kafu, sada imamo priliku da vidimo u Vladi, uz zloupotrebu službenih položaja od strane Kabineta i ANB-a.

Poručio je ovo lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević koji je rekao i da snimci koji se objavljuju govore o dijagnozi koja postoji u zemlji, a to je da je ovo kolaps.

Region Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

"Ako nešto sruši ovu Vladu, vjerujte mi, to će možda biti neki novi eksplicitni snimci nekih sadašnjih ministara i nekih bivših ministara", rekao je on.

Sajtovi za odrasle će biti zaboravljeni, dodaje on, a Vlada Crne Gore može da uvede "Onli fens“.

"Znam da bi najmanje pet ministara trebalo da drhti u slučaju da se snimak pojavi. Ne želim da kažem ko su oni. Znam da ja nisam", rekao je Knežević.

Dodaje da su imali i neke “gej afere u koje je bio umiješan bivši ministar koji se javno hvalio svojim oralnim vještinama”, i da je “Crna Gora dugo u EU kada je riječ o tim vrijednostima”.

“Pajković bi bila zaboravljena”

"Postali smo duboko grlo za EU ​​i ove nove akrobacije i improvizacije u smislu onoga što vam daje moć i funkciju. Zašto bi me iznenadio čovjek koji je završio fakultet? Poljubio je svoju prvu ženu sa 27 godina, postavili su ga za ministra, a onda su počeli da mu dijele komplimente od ljepšeg pola, ali i od muškaraca, pošto imate takve ljude u vladi. Onda kada taj čovjek vidi da je sa 45 godina postao mnogo ljepši nego što je bio sa 25, počinje da vjeruje da je neki mačo muškarac i da sva potencija ovog svijeta izvire iz njega. Čak i ako imate tajne mjere nadzora, ako prisluškujete stan, ako možete da snimate druge ljude iz vlade kako rade te stvari, a ja sam protiv toga da se bilo ko snima, onda je jasno da i ova seks afera mora imati institucionalni epilog", objasnio je Knežević i dodao:

Ostali sportovi Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

"Ova gospođa Pajković je otvorila mnoge teme i prozvala mnoge zvaničnike. Mislim da je važno da znamo da li je ANB učestvovala u ovome. Da li je ozvučivala stanove, da li je znala da je snimaju… Još jednom ponavljam – biće zaboravljena ako počnu da izlaze snimci bivših i sadašnjih ministara. Vjerujte mi, dobićemo ponudu da zaradimo od toga", rekao je on, prenosi "Pobjeda".