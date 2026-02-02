Namirnice koje obavezno treba zamrzavati

Nerijetko nam se desi da kupimo previše namirnica i da nam se pokvare i na kraju ih bacimo.

"Mislite da imate dovoljno vremena da iskoristite namirnice sa dužim rokom trajanja. Ali vrijeme leti i prije nego što se osvijestite, vašoj hrani je istekao rok trajanja - ili se pokvarila", kaže Kejt Hol, poznata i kao The Full Freezer.

Evo sedam vrsta hrane koje vjerovatno inače ne zamrzavate - i zašto biste trebali.

1. Aromatične biljke

Među namirnicama koje treba zamrzavti su i đumbir, bijeli luk i čili papričice.

"Brzo operite svoje aromatične biljke (izlomite češnje bijelog luka iz lukovice i ogulite ih), zatim ih dobro osušite i spremite u vrećicu koja se može ponovo zatvoriti u zamrzivač", kaže Holova.

Dodaje da možete samljeti, narezati ili naribati bijeli luk, čili ili đumbir iz smrznutog stanja direktno u jelo tokom kuvanja - ne morate čak ni guliti đumbir.

2. Ribani sir

"Tvrdi sirevi poput čedara mogu se zamrznuti, ali onda postanu mrvičasti", kaže Holova.

Pojašnjava da ih je najbolje prvo naribati.

"Čuvajte u vrećici za zamrzavanje labavo kako se ne bi sve zgrudalo. Na taj način možete uzeti šaku direktno iz zamrzivača kada vam zatreba za pravljenje umaka, pečenja od tjestenine ili tostova", kaže Halova.

3. Hljeb

"Rijetko imam prostora da zamrznem veknu hljeba, pa barem četvrtinu kriški zamrznem u velikoj vrećici za zamrzavanje. Zatim četvrtinu iskoristim da napravim sendviče za sina u kutiji za užinu - i njih takođe zamrznem", ističe Holova.

Dodaje da ako nemate puno prostora, od ostatka hljeba možete napraviti mrvice i zamrznuti.

"Odlično za nadjev, hrskave riblje štapiće i hrskave preljeve", pojašnjava Holova.

Isto vrijedi i za somun, pite i tortilje - ako se slijepe, odvojite ih papirom za pečenje ili kuhinjskim ubrusom.

4. Začinsko bilje

"Ako začinsko bilje koristite samo za kuvanje, zamrzivač je pravo mjesto za njega", kaže Holova.

Dodaje da ih dobro operite i osušite i čuvajte ih u zamrzivaču u vrećici koja se može ponovo zatvoriti.

"Nemojte ih odmrzavati - samo uzmite ono što vam treba, nasjeckajte ih dok su smrznuti i dodajte direktno u hranu. Nevjerovatno je koliko dobro zadržavaju svoj okus", dodaje Holova.

5. Mladi luk

Ako koristite mladi luk za svježe salate bez kuvanja, frižider je najbolje mjesto za njegovo čuvanje.

Ali ako planirate kuvati, zamrzivač je jako koristan za ovo povrće koje brzo osuši.

"Operite, osušite, narežite i zamrznite labavo u vrećici. Ako imate mjesta, prvo ih zamrznite na plehu obloženom papirom za pečenje kako se ne bi sve slijepile", pojašnjava ona.

Dodaje da ih nema potrebe odmrzavati, nego samo ubaciti šaku u ono što kuvate.

Iznenađujuće, mladi luk je odlično povrće za zamrzavanje i sprečava njegovo isušivanje.

6. Orašasti plodovi

Orašasti plodovi imaju visok sadržaj masti, tako da promjenjive temperature u kuhinji mogu brzo uzrokovati njihovo kvarenje.

"Srećom, odlično se zamrzavaju. Samo ih ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi prije jela i izvadite samo ono što vam je potrebno odmah, kako ne biste odmrzavali i ponovo zamrzavali, pojašnjava Holova.

Treba ih zdrobiti i tostirati direktno iz smrznutog stanja kako biste dodali dodatnu teksturu salatama i prženim jelima.

7. Suvo meso

"Da bih izbjegla bacanje suvog mesa, pojedinačno ga motam i zamrzavam, kako se ne bi lijepile i kako bih svaki put mogla uzeti ono što mi treba", priča ona.

Prema njenim riječima, to se može uraditi i korištenjem originalne ambalaže.

"Samo sve stavite u vrećicu za zamrzavanje kako biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju. Suvo meso možete kuvati direktno iz zamrznutog stanja, koristeći vilicu da joj pomognete da odmota kriške dok se ne ispeku i ne postanu hrskave", kaže Holova.