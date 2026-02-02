Ograničena upotreba sirupa: Hitno se oglasila Agencija za lijekove

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ograničila je upotrebu lijeka "tegretol" .

Ograničenja se odnose na sirup za novorođenčad ispod četiri nedjelje starosti, rođene u terminu ili ispod 44 nedjelje postmenstrulane starosti za prijevremeno rođene bebe.

Ostali sportovi Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

"Ograničenje u primjeni lijeka uvedeno je jer određena supstanca u lijeku može dovesti do ozbiljnih neželjenih reakcija. Detaljnije i o ovom slučaju, ali i o najnovijim podacima o broju prijavljenih neželjenih dejstava na lijekove u prošloj godini", govorila je magistar farmacije Jelena Mitrašinović iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije.

Na sajtu ALIMS-a objavljeno je saopštenje o ograničenoj upotrebi lijeka "tegretol", za bebe do četiri nedjelje starosti, u obliku sirupa.

Scena Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

Obaviješteni su ljekari i svi koji su uključeni u proces propisivanja ili primjene ovog lijeka. Isto je urađeno u drugim državama koje na tržištu imaju ovaj sirup, piše "Kurir".