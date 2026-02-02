Logo
Large banner

Ograničena upotreba sirupa: Hitno se oglasila Agencija za lijekove

Izvor:

Kurir

02.02.2026

06:00

Komentari:

0
Ограничена употреба сирупа: Хитно се огласила Агенција за лијекове

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) ograničila je upotrebu lijeka "tegretol" .

Ograničenja se odnose na sirup za novorođenčad ispod četiri nedjelje starosti, rođene u terminu ili ispod 44 nedjelje postmenstrulane starosti za prijevremeno rođene bebe.

Рукометаши Хрватске

Ostali sportovi

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

"Ograničenje u primjeni lijeka uvedeno je jer određena supstanca u lijeku može dovesti do ozbiljnih neželjenih reakcija. Detaljnije i o ovom slučaju, ali i o najnovijim podacima o broju prijavljenih neželjenih dejstava na lijekove u prošloj godini", govorila je magistar farmacije Jelena Mitrašinović iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije.

Na sajtu ALIMS-a objavljeno je saopštenje o ograničenoj upotrebi lijeka "tegretol", za bebe do četiri nedjelje starosti, u obliku sirupa.

Ana Bekuta

Scena

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

Obaviješteni su ljekari i svi koji su uključeni u proces propisivanja ili primjene ovog lijeka. Isto je urađeno u drugim državama koje na tržištu imaju ovaj sirup, piše "Kurir".

Podijeli:

Tagovi:

sirup

lijek

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пријети нова епидемија: Због ових симптома се може развити и рак

Zdravlje

Prijeti nova epidemija: Zbog ovih simptoma se može razviti i rak

22 h

0
Уколико имате висок крвни притисак заборавите на ове три намирнице

Zdravlje

Ukoliko imate visok krvni pritisak zaboravite na ove tri namirnice

1 d

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Prirodni lijek za prehladu od samo dva sastojka: Neophodan je tokom zime

1 d

0
Откривено шта Алкараз пије послије меча: Срби тако лијече мамурлук

Zdravlje

Otkriveno šta Alkaraz pije poslije meča: Srbi tako liječe mamurluk

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner