Prirodni lijek za prehladu od samo dva sastojka: Neophodan je tokom zime

Stari/novi trend izazvao je pomamu na TikToku, a mnogi ljudi se kunu u njegove blagodeti tokom hladnijih mjeseci.

Iako brojnim internetskim zdravstvenim trendovima treba pristupiti sa skepticizmom, jedan prirodni lijek za prehladu koji je već nekoliko sezona u trendu na društvenim mrežama, zapravo je dobio podršku zdravstvenih stručnjaka.

Pomama za fermentisanim medom i bijelim lukom zahvatila je TikTok prošle zime, a uticajni ljudi za zdravlje su je promovisali kao dio svojih rutina za prevenciju sezonskih bolesti.

Risa Fomačan, zdravstveni specijalista u Lendisu, zagovarala je ovaj domaći lijek, nazivajući ga neophodnim zimskim zdravstvenim pomagalom.

"I bijeli luk i med imaju dokazane koristi tokom cijele godine, ali posebno mogu podržati naše zdravlje zimi. Bijeli luk je bogat probiotskim insulinskim vlaknima, koja podržavaju zdravlje crijeva i vjeruje se da imaju antimikrobna i antivirusna svojstva za borbu protiv bolesti i ublažavanje simptoma prehlade".

"Med, bogat antioksidansima poput flavonoida i polifenola, pomaže u uravnoteženju imunog sistema i odbrani od bolesti".

Iako obje komponente već posjeduju brojne zdravstvene prednosti, ono što ovu formulu čini posebno izvanrednom jeste to što podliježe fermentaciji. Fermentisana hrana takođe obezbjeđuje probiotike za poboljšanje zdravlja crijeva.

Proces fermentacije može učiniti bijeli luk svarljivijim za tijelo, omogućavajući njegovim mineralima i vitaminima da se lakše apsorbuju.

Ipak, ova metoda znači da može biti potrebno mjesec dana ili duže da se tretman pripremi za konzumaciju.

Recept za fermentisani bijeli luk i med zahtijeva nekoliko jednostavnih sastojaka: jednu ili dvije glavice bijelog luka i teglu organskog meda. Ključno je koristiti med i bijeli luk bez aditiva, a da luk bude bez oštećenja, jer bi to moglo ometati uspješnu fermentaciju.

Prema jednom receptu, prvo treba zgnječiti luk ravnom stranom noža prije nego što ih oljuštite kako biste oslobodili alicin - žućkastu tečnost koja bijelom luku daje karakterističan miris i ima antiinflamatorna i antibakterijska svojstva.

Drugi recepti predlažu upotrebu cijelih čenovaa ili čak bockanje čačkalicama kako bi se ispustio alicin. Bez obzira na izabranu metodu, napunite teglu bijelim lukom (oko dvije trećine), a onda sipati med, ali ne do vrha (tokom feremntacije moglo bi da dođe do "eksplozije".

Neki takođe preporučuju otvaranje poklopca da bi se ispustio vazduh jednom dnevno. Smjesa bi trebalo da bude spremna za otprilike četiri do šest nedjelja.

Iako su neki korisnici društvenih mreža priznali da ukus i aroma mogu biti pomalo neprijatni, preporuka je da se uzima po kašičica svakog dana - samostalno ili može da se doda u čajeve, kafu, pa čak da se korsti kao preliv ili sos preko slanih jela kako bi se prikrio miris i ukus