Otkriveno šta Alkaraz pije poslije meča: Srbi tako liječe mamurluk

Bivša austrijska teniserka, a sada televizijska prezenterka na "Eurosportu“ Barbara Šet (49) otkrila je da prvi reket svijeta Karlos Alkaraz (22) koristi poseban napitak kako bi ubrzao oporavak organizma poslije iscrpljujućih mečeva.

Španski as juče je u polufinalu Australijan opena, poslije maratonske borbe koja je trajala pet i po sati, uspio da savlada Aleksandra Zvereva rezultatom 3:2 u setovima i izbori plasman u veliko finale, gdje ga u nedjelju od 9.30 časova po srednjoevropskom vremenu čeka duel sa Novakom Đokovićem.

Tokom iscrpljujućeg okršaja sa Zverevom, najbolje rangirani teniser na svjetskoj ATP listi se vidno mučio, imao je problema sa butnim mišićem, mučninom i opštim padom energije, a upravo nakon meča otkriveno je da u takvim situacijama poseže za neobičnim sredstvom za oporavak, takozvanim "tajnim napitkom“.

Riječ je o soku od kiselih krastavaca, koji, iako zvuči neobično i pomalo neprivlačno, prema riječima stručnjaka i sportista može da pomogne kod grčeva i bržeg oporavka mišića poslije velikih fizičkih napora.

"On pije sok od kiselih krastavaca, to mu pomaže da se mišići brže oporave", kratko je objasnila Barbara Šet u programu "Eurosporta".

Popularan kod sportista

Sok od kiselih krastavaca inače je veoma popularan kod sportista za ublažavanje grčeva zbog elektrolita (natrijum, kalijum) i sirćeta koje brzo zaustavlja nerve, a može se koristiti i za regulaciju šećera u krvi, zdravlje crijeva (ako je fermentisan) i kao izvor antioksidanata.

I sam Alkaraz je nakon plasmana u finale istakao da ga čeka težak zadatak u završnici turnira, ali da će učiniti sve kako bi se što bolje oporavio i spreman dočekao borbu za trofej.

"Meč je bio izuzetno naporan, trajao je pet sati i to ostavlja posljedice. Moraćemo da prilagodimo treninge i smanjimo intenzitet kako bih se oporavio. Nevjerovatno je kako se duel okrenuo u moju korist i presrećan sam zbog pobjede. Sada mi je fokus na finalu, biće to ogroman izazov. Daću maksimum da budem spreman i da pokušam da osvojim titulu", poručio je Alkaraz.

Kod nas lijek za mamurluk

U našem narodu sok od kiselih krastavaca često se koristi kao lijek za mamurluk.

Generacijama se prenosi da je najbolji način rješavanja mamurluka, posegnuti za sokom od krastavaca čim se vratite iz izlaska. Mnogi su probavali pa dok se neki kunu da im je sok od krastavaca izliječio mamurluk, drugi se žale na pojačanu žgaravicu.

Ipak, odgovor stručnjaka je da sok od kiselih krastavaca i nije rješenje za mamurluk.

“Sadrži i natrijum i kalijum, dva važna elektrolita koja se mogu potrošiti nakon što popijemo koju čašicu više”, kaže doktor Abisol Olulade, specijalista porodične medicine sa sjedištem u San Dijegu.

To ne znači da pijenje soka od kiselih krastava u nadi da će dopuniti te elektrolite zapravo završava posao i magično nam otklanja mamurluk.

“U osnovi nema značajnih dokaza da će povećani unos elektrolita dovesti do bržeg oporavka od mamurluka”, objašnjava Olulade.

Ističe da bi posezanje za tečnostima bogatim elektrolitima nakon noći pijenja moglo malo ublažiti mamurluk, ali ne zbog tih elektrolita nego zato što tako dobijate hidrataciju organizma.