Loše prognoze stručnjaka: Do 2050. godine...

Do 2050. godine dva miliona ljudi živjeće sa demencijom u Velikoj Britaniji, predviđaju stručnjaci, piše "Dejli mejl".

U novom izvještaju asocijacije "Alchajmer Evropa" /AE/ procjenjuje se da će se broj dementnih ljudi u Evropi povećati za gotovo dvije trećine u narednih 25 godina, pri čemu će porast uglavnom biti uzrokovan slučajevima Alchajmerove bolesti, najčešćeg oblika.

Ako se prognoza AE pokaže tačnom, to će dodatno opteretiti zdravstvene službe i učiniti pronalaženje lijeka važnijim nego ikada ranije.

Prošle godine procijenjeno je da je u Velikoj Britaniji živjelo 1.204.368 ljudi sa ovim poremećajem rada mozga koji ometa pamćenje, a očekuje se da će taj broj porasti za gotovo 63 procenta - na 1.959.592 do 2050. godine.

To je ogromno povećanje u odnosu na prethodne procjene, uključujući prognozu "Društva za Alchajmerovu bolest" da će u Britaniji do 2040. godine 1,4 miliona ljudi živjeti sa demencijom.

Koristeći podatke iz 18 studija, novi izvještaj AE prognozira da će svaki 26. Britanac stariji od 30 godina živjeti sa ovom razornom bolešću, što znači da će se do 2050. godine procijenjeni broj ljudi koji žive sa nekim oblikom demencije povećati za zabrinjavajućih 90 procenata.

Upozorenje dolazi nakon što su podaci otkrili da demencija ubija ljude u Velikoj Britaniji brže nego što se očekivalo, sa 2.500 dodatnih smrtnih slučajeva u Engleskoj samo prošle godine.

Ranije ovog mjeseca stručnjaci su iznijeli 56 preporuka zasnovanih na dokazima usmjerenih na smanjenje rizika od demencije, uključujući bolju kontrolu visokog krvnog pritiska.

Neki od simptoma demencije su nemogućnost učenja novih zadataka, teškoće u održavanju koncentracije na jedan zadatak, teškoće u učešću u razgovorima, iznenadna tuga, strah ili anksioznost, neraspoznavanje predmeta ili simbola.