Eksplozije u Dubaiju, crni dim prekrio dio grada

Експлозије у Дубаију, црни дим прекрио дио града
Foto: Printscreen/X

Snažne eksplozije potresle su jutros Dubai, a gust crni dim nadvio se nad dijelom finansijskog centra grada nakon požara u industrijskoj zoni, objavili su lokalni zvaničnici.

Požar je izbio u kvartu Al Kuz, a prema izvještaju AP-a brojni su prolaznici stali posmatrati veliki oblak dima koji se uzdizao iznad grada. Novinaru AP-a policija nije dopustila da se približi mjestu požara, koje se nalazilo u slijepoj ulici.

Kancelarija za medije vlade Dubaija objavila je na društvenoj mreži X da je do incidenta došlo nakon što su krhotine presretnutog projektila pale na zgradu u centru grada.

"Krhotine nakon uspješnog presretanja uzrokovale su manji incident na pročelju jedne zgrade u centralnom Dubaiju", saopštile su vlasti. Dodali su da u incidentu nema povrijeđenih, iako se gust dim iz požara mogao vid‌jeti iz velikog dijela grada, sve do luksuznog hotela Burj al-Arab u obliku jedra.

Rat između SAD-a i Irana

Sukob između Sjedinjenih Država i Irana započeo je 28. veljače kada su američke i izraelske snage pokrenule koordinisane vazdušne napade na ciljeve širom Irana, uključujući vojne baze, sistem protivvazdušne odbrane i političko vodstvo zemlje.

Iran je odgovorio lansiranjem stotina projektila i dronova na Izrael, američke vojne baze i saveznike SAD-a u regiji, uključujući zemlje Perzijskog zaliva.

Od početka rata napadi su se proširili na velik dio Bliskog istoka, a meta su bili i brodovi i energetska infrastruktura u Perzijskom zalivu, što je poremetilo pomorski promet i globalno tržište energije.

