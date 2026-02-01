Poznato zašto RTS nije prenosio finale Đoković-Alkaraz

Novak Đoković, nažalost, nije uspio da pobijedi španskog tenisera Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena.

Zašto ovaj meč nije prenošen na RTS-u, poznato je još od ranije.

Eurosport, gdje su svi mečevi Australijan opena bili realizovani, ima ekskluzivna prava da emituje ove teniske mečeve iz Australije.

Što se godinama unazad zna.

Upravo zbog toga RTS nije mogao da prenosi finale Australijan open, niti bilo koji drugi meč Đokoviča sa ovog teniskog turnira.

Inače, Alkaraz je bio bolji od srpskog tenisera rezultatom 3:1 setovima.

(Telegraf)