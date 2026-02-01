Logo
Poznato zašto RTS nije prenosio finale Đoković-Alkaraz

Izvor:

ATV

01.02.2026

16:17

Komentari:

0
Новак Ђоковић и Карлос Алкарас
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Novak Đoković, nažalost, nije uspio da pobijedi španskog tenisera Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena.

Zašto ovaj meč nije prenošen na RTS-u, poznato je još od ranije.

Eurosport, gdje su svi mečevi Australijan opena bili realizovani, ima ekskluzivna prava da emituje ove teniske mečeve iz Australije.

Što se godinama unazad zna.

јелена

Tenis

Zašto Jelena ne bodri Đokovića u Asutraliji već 14 godina

Upravo zbog toga RTS nije mogao da prenosi finale Australijan open, niti bilo koji drugi meč Đokoviča sa ovog teniskog turnira.

Inače, Alkaraz je bio bolji od srpskog tenisera rezultatom 3:1 setovima.

(Telegraf)

Tagovi:

Novak Đoković

Australijan open 2026

Karlos Alkaraz

