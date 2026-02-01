Logo
Zašto Jelena ne bodri Đokovića u Asutraliji već 14 godina

Izvor:

Agencije

01.02.2026

15:46

Komentari:

0
Зашто Јелена не бодри Ђоковића у Асутралији већ 14 година

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da osvoji 25. Gren slem u karijeri. Njega je u finalu Australija opena sa 3:1 savladao Španac Karlos Alkaraz.

Njegova supruga Jelena nije bila na tribinama, kao ni njegova djeca, a sada je otkriven i razlog.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković se obratio Nadalu na tribinama: Nije fer

Razlog zbog kojeg Jelena već 14 godina ne dolazi u Australiju je i logičan. U pitanju je najdalja destinacija, koja zahtijeva i dug put i ozbiljnu organizaciju s obzirom na to da imaju dvoje djece.

Zbog toga, Jelenu Đoković ne viđamo u Australiji, za razliku od ostalih Gren slemova gdje svi bodre Noleta, piše "Blic".

Ovako je Jelena pratila polufinale

Jelena je na Instagramu podijelila snimak muškarca koji je pratio polufinale protiv Janika Sinera, a koji je na posljednjem poenu za pobjedu pao na koljena i uzviknuo “Tooo, idemoo”, toliko da su se prozori tresli.

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз

Tenis

Alkaraz i Australijan open prekršili pravila zbog Đokovića

"Ovo sam bila ja", napisala je Jelena u opisu snimka.

Jelena je označila Novaka na snimku, a on je odmah njenu objavu podijelio na svom Instagram nalogu.

Tagovi:

Novak Đoković

Jelena Đoković

Australijan open 2026

