Zašto Jelena ne bodri Đokovića u Asutraliji već 14 godina

Izvor:
Agencije
01.02.2026
15:46
Komentari:0
Najveći teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da osvoji 25. Gren slem u karijeri. Njega je u finalu Australija opena sa 3:1 savladao Španac Karlos Alkaraz.
Njegova supruga Jelena nije bila na tribinama, kao ni njegova djeca, a sada je otkriven i razlog.
Tenis
Đoković se obratio Nadalu na tribinama: Nije fer
Razlog zbog kojeg Jelena već 14 godina ne dolazi u Australiju je i logičan. U pitanju je najdalja destinacija, koja zahtijeva i dug put i ozbiljnu organizaciju s obzirom na to da imaju dvoje djece.
Zbog toga, Jelenu Đoković ne viđamo u Australiji, za razliku od ostalih Gren slemova gdje svi bodre Noleta, piše "Blic".
Jelena je na Instagramu podijelila snimak muškarca koji je pratio polufinale protiv Janika Sinera, a koji je na posljednjem poenu za pobjedu pao na koljena i uzviknuo “Tooo, idemoo”, toliko da su se prozori tresli.
Tenis
Alkaraz i Australijan open prekršili pravila zbog Đokovića
"Ovo sam bila ja", napisala je Jelena u opisu snimka.
Jelena je označila Novaka na snimku, a on je odmah njenu objavu podijelio na svom Instagram nalogu.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu