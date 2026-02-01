Logo
Pijani muškarac demolirao kafić, pa prijetio djevojci da će je ubiti

Izvor:

Telegraf

01.02.2026

16:16

Пијани мушкарац демолирао кафић, па пријетио дјевојци да ће је убити
Foto: Printskrin/Jutjub

Beogradska policija uhapsila je u subotu muškarca N. J. (34) zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u Zemunu izazvao incident, a potom prijetio svojoj partnerki smrću.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', drama se dogodila u Ulici Servantesova kada je N. J. u vidno alkoholisanom stanju, nakon žučne svađe sa djevojkom V. M., počeo nekontrolisano da lomi čaše i prevrće stolove po objektu. Da stvar bude gora, on je svojoj djevojci prijetio da će je ubiti.

доктор-љекар-стетоскоп

Region

Lažni doktor prevario muškarca i uzeo mu hiljade evra

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava za krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti.

