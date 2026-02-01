Žena pronašla bombu u dvorištu kuće: Meta bio njen sin?

Izvor:
Telegraf
01.02.2026
15:32
Prava drama odigrala se u dvorištu jedne kuće u Rakovici u Beogradu, kada je žena u dvorištu pronašla bombu, a onda uspaničena pozvala policiju.
Navodno, u dvorištu kuće bila je neeksplodirana ručna bomba sa izvučenim osiguračem. Međutim, ono što može da ukaže na povod za ubacivanje bombe u dvorište jeste da žena živi sa sinom J. L. (22) koji je poznat organima reda i ranije je hapšen.
Zasad nije poznato da li je bomba bačena s namjerom da eksplodira, ali se to nije dogodilo, ili je u dvorište namjerno bačena neispravna bomba kao sredstvo zastrašivanja. Sumnja se da je ona bila upozorenje za J. L.
Policija je izvršila uviđaj i radi na rasvjetljavaju slučaja.
