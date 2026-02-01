Logo
Od danas u Bugarskoj obavezno plaćanje u evrima

01.02.2026

15:15

Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима
Foto: Pixabay

Od danas, 1. februara, evro postaje jedina zvanična valuta u Bugarskoj, dok lev više neće biti prihvatljiv za plaćanja dobara, usluga i obaveza, saopštilo je Ministarstvo finansija Bugarske.

Prema zakonu o uvođenju evra u Bugarsku, cijene robe i usluga će i dalje biti istaknute u obje valute do 8. avgusta 2026. godine, kako bi se osigurala transparentnost i spriječile spekulativne prakse, pišu bugarske "Novinite".

Građani Bugarske koji i dalje posjeduju leve mogu besplatno da ih zamijene u bankama i u "Bugarskim poštama" do 30. juna 2026. godine, dok će Nacionalna banka Bugarske (BNB) obezbijediti besplatnu i neograničenu zamjenu leva u evre i nakon tog datuma.

Ministarstvo finansija podsjeća da trgovci više nisu u obavezi da primaju lev, a kusur u svakoj transakciji vraća se isključivo u evrima.

Bugarska je 1. januara 2026. godine zvanično uvela evro i postala 21. članica evrozone, tačno 19 godina nakon ulaska u Evropsku uniju.

Bugarska

