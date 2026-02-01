Logo
Srpkinja prkosi godinama i pomjera granice u petoj deceniji

01.02.2026

15:56

Komentari:

0
Слађана Ерић
Foto: Instagram

Proslavljena srpska odbojkašica Slađana Erić definitivno nema namjeru ići u penziju.

Naime, legendarna igračica je u 42. godini potpisali za novi klub, čak 18. u karijeri. Zanosna plavuša koja i danas izgleda senzacionalno je potpisala za Aris iz Soluna.

Imala je kraću pauzu, mnogi su očekivali kraj karijere, ali je atraktivna odbojkašica ponovo sve iznenadila i pokazala da su godine samo broj. Nema sumnje da će njen dolazak sigurno dati novu dimenziju odbojci u Grčkoj.

Jedno vrijeme igrala je i na bh. terenima kada je branila boje brčanskog Jedinstva.

U nevjerovatnoj karijeri igrala je u brojnim klubovima: Crvena zvezda, Albi Volej, Volero Cirih, Mursija, Volej Modena, Galatasaraj, Kolubara Lazarevac, Vizura, Bimal-Jedinstvo, TENT, Proton Saratov, Ljaoning Sanšeng, Ub, Spartak Subotica, Makabi Haifa i Apolon Limasol, za koji je igrala prethodne sezone.

јелена

Tenis

Zašto Jelena ne bodri Đokovića u Asutraliji već 14 godina

Gd‌je god je igrala uglavnom je osvajala trofeja. Osim na terenu, Slađana je neko ko i te kako privlači pažnju i van njega. Već dugo slovi za jednu od najatraktivnijih odbojkašica.

Srednja blokerka redovno objavljuje atraktivne fotografije na društvenim mrežama i dokazuje zašto slovi za jednu od najzanosnijih srpskih odbojkašica.

Iako je ušla u petu deceniju bivša reprezentativka Srbije i dalje mami uzdahe i mnoge ostavlja bez teksta.

Komentari (0)
