Људима искључио струју јер су му оставили негативну рецензију на Гуглу

02.02.2026
07:14
Мушкарац поријеклом из Босне и Херцеговине осуђен је на три мјесеца условно јер је као власник компаније која се бави соларним панелима породици из Беча, која је била његов клијент, искључио струју из бизарног разлога.
Према ријечима јавног тужиоца 39-годишњи бизнисмен је наводно 29. септембра прошле године путем даљинског приступа онеспособио фотонапонски систем младе породице у бечком округу Бригитенау. Квар је на крају исправио сам произвођач система којем је требало 11 дана да га дигитално врати у рад. Сумња се да је мотив за гашење крајње невјероватан: негативна рецензија на Гуглу коју су клијенти оставили компанији оптуженог!
Иако се овај самостални предузетник пред судијом бечког суда изјаснио да није крив, сви докази су били против њега. Предузетник је током суђења инсистирао да није имао никакве везе са тим:
"Као генерални директор, немам приступ обустави рада", објаснио је мушкарац рођен у Босни и Херцеговини који је, у међувремену, стекао аустријско држављанство. Иначе, он је и раније осуђиван због оптужби за крађу.
Бизнисмен, који се представио као човјек који мјесечно зарађује 10.000 евра, пред судијом се појавио без правног заступника и прочитао је већ припремљену писану изјаву. У њој он опширно објашњава да је породица била клијент његове компаније више од годину дана и да је било вишеструких жалби на недостатке. Судија, свјестан да се између странака води и грађанска парница, рекао је да га не интересују позадинске информације. Ипак, он је на суду признао да је мотив лоша рецензија!
"Породица је објавила клеветничке критике!“, рекао је он и додао: "Бринемо о тој породици више од годину дана и били смо тамо најмање 20 пута!", жалио се окривљени, тврдећи да је то неправедно.
Судија му је представио анализу произвођача о самом инциденту. Ова анализа је јасно показала да је 29. септембра „команда за искључивање” послата систему са имејл адресе која припада управо његовој компанији за инсталацију.
"Како то објашњавате?", упитао је судија Хубер. Окривљени је додао да су често контактирали са клијентима, али да су крајем године одустали од сарадње са њима.
"Сада, у децембру, уклоњен је из нашег система", рекао је он. Међутим, тужилац га је подсјетио да дешавања немају везе са децембром:
"Али не говоримо о децембру, говоримо о 29. септембру!"
На крају, он је признао да је рекао свом запосленом да искључи систем док не среди све са породицом. Суочен са огромним доказима, оптужени је на крају признао све што му се ставља на терет.
"Нисам желио да будем толико лош момак. Само сам желио да господин чека пет или шест дана."
И ова тврдња се показала нетачном. Тужилац је затражио од судије да му покаже имејл који је оптужени послао запосленом. Датиран је 24. октобра, више од три недеље након даљинског искључивања, и садржао је захтјев: "Молим вас, поново га укључите."
Непотребан захтјев, јер је произвођач опреме већ ријешио проблем.
"Да сте од почетка рекли да вам је жао, могли смо чак и да разговарамо о другачијој казни", објаснио је судија оптуженом. Ова пресуда још није правоснажна јер осуђени жели да се консултује са својим адвокатом, те је од судије затражио три дана да размотри своје могућности.
