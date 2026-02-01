Logo
Потврђен вирус мајмунских богиња

Извор:

СРНА

01.02.2026

20:32

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Вирус мајмунских богиња потврђен је код пацијента хоспитализованог у болници Домодедово у Московској области, саопштено је из ове здравствене установе.

"Стање пацијента је задовољавајуће. Он прима симптоматску терапију", наводи се у саопштењу.

Болница Домодедово је раније објавила да је примила на тестирање пацијента са сумњом на мпокс или вирус мајмунских богиња.

Руска агенција за заштиту потрошача "Роспотребнадзор" спроводи епидемиолошку истрагу у региону, пренио је ТАСС.

Овај вирус први пут је откривен код мајмуна коришћених за истраживања 1958. године.

Мпокс представља вирусну инфекцију која је типична за дијелове Африке и шири се путем контакта са зараженим животињама, а карактерише је висока грозница и појава гнојих пликова.

Први случај код људи пријављен је 1970. године у данашњој Демократској Републици Конго.

