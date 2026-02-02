Logo
Kristijano Ronaldo odbio da igra protiv Milana Borjana

02.02.2026

08:10

Tenzija u Saudijskoj Arabiji dostigla je tačku ključanja! Kako prenosi ugledni portugalski list "A Bola", najbolji fudbaler Al Nasra, Kristijano Ronaldo, neće igrati u predstojećem meču 20. kola protiv Al Rijada, koji je na programu u poned‌jeljak.

Iako bi prva pomisao bila da je riječ o povredi ili odmoru, istina je mnogo šokantnija: Portugalac je sam donio odluku da bojkotuje utakmicu protiv tima za koji brani Milan Borjan, nekadašnji kapiten Crvene zvezde.

Prema izvorima bliskim klubu, Ronaldo je duboko nesrećan načinom na koji Državni investicioni fond (PIF) upravlja Al Nasrom. Njegov bes usmjeren je ka činjenici da fond favorizuje rivalske klubove, a prije svega Al Hilal.

Kristijano navodno smatra da Al Nasr dobija "mrvice" u odnosu na Al Hilal, koji je trenutno lider šampionata sa tri boda prednosti. Kap koja je prelila čašu jesu najave da će Karim Benzema pojačati upravo Al Hilal.

Бројеви

Zanimljivosti

Šta dan rođenja govori o vama: Tumačenje datuma od 1. do 31.

Podsjetimo, francuski napadač nije zadovoljan u Al Itihadu, a prestižni "L'Equipe" objavio je da je transfer u redove najvećeg rivala Al Nasra gotova stvar.

Ronaldo se, kako piše "A Bola", otvoreno žali na nedostatak investicija u igrački kadar.

Dok se konkurencija razbacuje milionima i dovodi najveća svjetska imena, Al Nasr je u ovom zimskom prelaznom roku doveo samo jednog igrača - Hajdera Abdulkarema, 21-godišnjeg vezistu iz Iraka, koji definitivno nije profil pojačanja kakav je Portugalac očekivao, prenosi "Telegraf".

Kristijano Ronaldo

