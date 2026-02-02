Logo
Slovenačka policija traga za Borislavom Bojanićem: Mogao bi biti opasan

02.02.2026

08:59

Словеначка полиција трага за Бориславом Бојанићем: Могао би бити опасан
Foto: Pexels

Slovenačka policija traga za Borislavom Bojanićem (44) koji je pobjegao pješke nakon što je izvršen zločin, a građane su upozorili da mu se ne približavaju jer može biti opasan.

Kako pišu slovenački mediji, pripadnici Policijske stanice Črnomelj su istraživali krivično d‌jelo protiv života i tijela ne navodeći detalje.

Iz policije ističu da tragaju za Bojanićem svim raspoloživim resursima, a koriste se i dronovi.

Inače, Borislav Bojanić ima 44 godine, visok je oko 185 cm i srednje je građe. Kada je izašao iz svog doma u Bojancima, nosio je tamnozelene pantalone.

Prema do sada dostupnim informacijama, muškarac je nepredvidiv i stoga bi mogao biti opasan, upozorava policija.

Iz policije pozivaju svakoga ko ga primijeti da mu se ne približava, već da odmah obavijesti policiju, prenosi svet24.

Naime, prema pisanjima na društvenim mrežama Bojanić se sumnjiči za ubistvo muškarca.

potraga

