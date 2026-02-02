Logo
Vrijeđao policajce na društvenim mrežama, pa završio iza rešetaka

Izvor:

vijesti.me

02.02.2026

07:54

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Baranin A. R. (35) osuđen je na 30 dana zatvora zbog grubog vređanja pripadnika policije na društvenim mrežama.

To je odluka Suda za prekršaje u Budvi, Odjeljenje u Ulcinju što je potvrdio predsjednik tog suda Marko Đukanović.

УКЦ-БЛ-26092025

Društvo

Od danas dozvoljene posjete u UKC-u

Baranin je upućen u spuški zatvor na izdržavanje zatvorske kazne.

Kako prenose mediji u Crnoj Gori, okrivljeni je u subotu oko 12.30 časova na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram grubo vrijeđao policajce.

On je nakon što mu je prijatelj uhapšen objavio komentar "Postao si heroj brate, oni će uvijek biti kerovi i sluge svakog režima, kume ponosim se s tobom pokazao si im kako se brani čast, niste mu do koljena vi ste sluge režima. Moj brat je već postao heroj a vi se pitajte kuda ćete bježati od sramote kada skinete uniforme jednom kada odete u penziju".

Ротација полиција

Svijet

Pucnjava u Los Anđelesu, ima mrtvih

Time je počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.

Policija

Crna Gora

