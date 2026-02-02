Vrijeđao policajce na društvenim mrežama, pa završio iza rešetaka

Baranin A. R. (35) osuđen je na 30 dana zatvora zbog grubog vređanja pripadnika policije na društvenim mrežama.

To je odluka Suda za prekršaje u Budvi, Odjeljenje u Ulcinju što je potvrdio predsjednik tog suda Marko Đukanović.

Baranin je upućen u spuški zatvor na izdržavanje zatvorske kazne.

Kako prenose mediji u Crnoj Gori, okrivljeni je u subotu oko 12.30 časova na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram grubo vrijeđao policajce.

On je nakon što mu je prijatelj uhapšen objavio komentar "Postao si heroj brate, oni će uvijek biti kerovi i sluge svakog režima, kume ponosim se s tobom pokazao si im kako se brani čast, niste mu do koljena vi ste sluge režima. Moj brat je već postao heroj a vi se pitajte kuda ćete bježati od sramote kada skinete uniforme jednom kada odete u penziju".

Time je počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.