Patrijarh Porfirije poslao važnu poruku uoči početka Vaskršnjeg posta

Izvor:

SRNA

22.02.2026

17:42

Патријарх Порфирије послао важну поруку уочи почетка Васкршњег поста
Foto: ATV

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije izjavio je uoči početka velikog Vaskršnjeg posta da je post čišćenje duše molitvom, pokajanjem i praštanjem.

"Čistimo njivu naše duše da bi iz nje iznikla zasejana semena vrline dobra, ljubavi, milosrđa i čovekoljublja", rekao je patrijarh nakon Svete liturgije u Hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu.

Srpski patrijarh je naveo da je najbolja molitva "Oče naš" jer sadrži sve ono što treba da bude riječ upućena Bogu.

Njegova svetost istakao važnost praštanja drugima i da to treba imati na umu tokom cijelog posta, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

"Ako mi budemo praštali sagrešenja drugih, Gospod će nama oprostiti i već je oprostio. Međutim, ako ne budemo bili spremni da praštamo drugima, nećemo biti sposobni da prepoznamo milosrđe Božije, da usvojimo i primimo njegov oproštaj, jer će u našim dušama biti gorčina, led, mržnja, mraz i hladnoća", dodao je patrijarh.

Srpski patrijarh je poručio vjernicima da ne treba da poste kao licemjeri da bi ih drugi vidjeli da to rade, niti da bi imali posebne počasti i slavoljublja, nego da to treba činiti krišom u dubini duše, u pokajanju i traženju oproštaja od Boga, u praštanju drugima.

Патријарх Порфирије

Društvo

Patrijarh Porfirije: Poruka Svetog Save i danas bi bila da srpski narod ostane jedinstven

"Post ne treba da nam bude samo telesna disciplina, samo dijeta, nego treba da se borimo protiv svake zle pomisli, protiv svake ružne emocije, protiv svega što je suprotno Božijoj volji i što je suprotno našoj prirodi", poručio je patrijarh.

Prema njegovim riječima, važno je i držanje pravila spoljašnjeg posta zato što je to priprema, vježba i čini ljude sposobnima da mogu da love sve što je negativno u njima da bi očistili dušu i da bi iz nje mogle da izniknu vrline dobra, ljubavi, milosrđa i čovjekoljublja, a da to sve bude prožeto pokajanjem.

Čitav post, kako je naveo, vodi vjernike jednom i jedinstvenom cilju, a to je zajednica sa Bogom i zajednica ljubavi s drugim ljudima.

Za pravoslavne vjernike sutra počinje višenedjeljni veliki Vaskršnji ili Časni post, koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista - Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 12. aprila.

Patrijarh Porfirije

Vaskršnji post

