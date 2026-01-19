Patrijarh Porfirije: Danas se ispunilo što je ljudski rod kroz istoriju očekivao - Bog se javi!

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na Bogojavljenje, svetu liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru, nakon čega je u besjedi istakao da se danas ispunilo ono što je ljudski rod kroz istoriju očekivao - da se Bog javi.

- Braćo i sestre, ispunjeni smo blagodaću Božjom i radošću, jer ono što je ljudski rod kroz istoriju očekivao, ono čemu se molio, ono što su proroci propovijedali i ono što je kao zavjet čuvao izabrani narod Božji, danas je dobilo svoje ispunjenje. Danas se Bog javio i mi danas slavimo Bogojavljenje - naveo je patrijarh u besjedi nakon liturgije.

Patrijarh Porfirije je napomenuo da se danas projavljuje i otkriva Bog kao Trojica, i da se "Sin Božji krštava, nebesa se otvaraju i čuje se glas s neba koji to i potvrđuje" da je to sin Božiji, po Božjoj volji i da ljudi treba da ga slušaju.

- Ako ga volite, ispunite zakon njegov i zapovijesti njegove. Držite se riječi njegove, jer je to put spasenja, put radosti, put punoće, put ljepote i put mira – mira sa Bogom, mira u sebi i mira sa drugim ljudima. Jer on je sjaj slave Očeve i obličje bića Njegova - dodao je srpski patrijarh.

On je podsjetio da je na krštenju Isusa Hrista u rijeci Jordan Duh sveti sišao u vidu goluba i pomazao Isusa kao čovjeka čineći ga Mesijom, saopšteno je iz SPC.

Patrijarh je napomenuo da se danas na Bogojavljenje vrši i osveštanje vode, jer je svojim krštenjem i ulaskom u vodu, Gospod osvetio čitavu tvorevinu.

- Ne postoji ništa što je samo po sebi zlo. Sve što je Gospod stvorio jeste dobro, dato je kao dobro, ali je isto tako stvoreno sa ciljem da bude osvećeno blagodaću Božjom, a to onda znači da je na današnji dan, ulaskom u jordansku vodu, Gospod sve i obnovio - rekao je patrijarh Porfirije.

On je dodao da Gospod svojom blagodaću i prisustvom sve obnavlja, te je samim tim i čovjek nov, ali i crkva.

- Crkva zapravo, kao Carstvo Božje u istoriji, jeste nova tvar. Sve je u Crkvi novo, novi način života, na to smo pozvani - istkao je patrijarh Porfirije.

Na kraju Svete liturgije, obavljen je čin velikog osvećenja vode.