Košarac: Ogoljena antisrpska i izdajnička politika opozicije

Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u potpunosti je ogoljena antisrpska i izdajnička politika opozicije u Srpskoj, kao i njihova sprega sa Sarajevom i Kristijanom Šmitom, izjavio je Srni član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"To su klasični očajnici koji su cementirali svoju ulogu vjernih sluga sarajevskih i Šmitovih interesa. Oni isključivo rade protiv Republike Srpske. Ništa njihovo nije za Srpsku", ocijenio je Košarac.

Košarac je napomenuo da opozicija ima legitimno pravo da se bori protiv vlasti, ali da su otišli u totalni ponor borbom protiv Republike Srpske, stabilnosti njenih institucija i interesa srpskog naroda, kao i svih građana Srpske.

Prema njegovim riječima, "očajničkoj i alavoj opoziciji" malo je bilo što su pokušali uzurpirati poziciju predsjednika Republike.

"Malo im je bilo što napadaju Vladu Republike Srpske. Malo im je bila želja da raspuste Narodnu skupštinu Republike Srpske. Malo im je bilo to što žele da unište institucije Republike, da ih paralizuju i uvode opštu anarhiju. Sada su napali i na građane Republike Srpske", konstatovao je Košarac.

On je upitao kako objasniti opozicioni zahtjev za poništavanje svih pravnih akata, počev od 2. septembra 2025. godine?

Scena Ana Nikolić šokirala novom objavom: ''Nažalost živa sam''

"Kako će objasniti radniku da mora vratiti platu? Penzioneru da mora vratiti penziju? Kako će to objasniti prosvjetnim i zdravstvenim radnicima, boračkoj populaciji, policajcima, socijalnim kategorijama društva?", upitao je Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara.

Košarac smatra da ovo što opozicija radi predstavlja tipični udar na sve građane Srpske.

"I sada je sasvim jasno da opozicija ne računa na Republiku Srpsku i na građane Srpske, niti na njihovu podršku. Jedina nada i uzdanica opozicije su Sarajevo i Šmit. To je zaista neviđeni stepen opozicionog očaja", naveo je Košarac.