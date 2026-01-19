Logo
"Dvije Evrope" pred Trampom: Razdor EU zbog Grenalnda

SRNA

19.01.2026

17:10

"Двије Европе" пред Трампом: Раздор ЕУ због Греналнда

Reakcija EU na polaganje prava SAD na Grenland nije bila ni ujednačena niti koordinisana, ocijenio je italijanski ministar saobraćaja Mateo Salvini.

On je za radio-stanicu "RDL 102,5" naveo da se čini da postoje "dvije Evrope", od kojih jednom vladaju Pariz i Berlin, dok drugu čine zemlje koje su trezvenije i otvorenije za dijalog evropskih zemalja.

Salvini je napomenuo da drugu grupi čine zemlje slične Italiji koja, "srećom, ne šalje vojnike naprijed-nazad svakih 15 minuta".

Italijanski ministar posebno je istakao nedostatak ujedinjenog donošenja odluka u EU.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u više navrata da Grenland treba da postane dio SAD, pozivajući se na stratešku važnost ostrva za državnu bezbjednost.

Vlasti Danske i autonomne oblasti Grenlanda i dalje se pozivaju da poštovanje teritorijalnog integriteta.

Grenland je autonomna oblast u sastavu Kraljevine Danske, ali ima sopstvenu samoupravu i da donosi nezavisne odluke koje se tiču unutrašnje politike.

Evropska unija

Njemačka

Francuska

Grenland

Donald Tramp

